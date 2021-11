Cody Rigsby se qualifie pour la finale, au grand désarroi des fans

Danse avec les stars a dit au revoir à deux autres célébrités avant la finale de la saison 30. À la fin de la soirée, Melora Hardin et Suni Lee ont été éliminées de la compétition. Naturellement, les fans avaient beaucoup de réflexions sur les éliminations. Plus précisément, ils ne comprenaient pas pourquoi Rigsby s’était qualifié pour la finale tandis que Lee et Hardin obtenaient la botte.

Puisqu’il restait une semaine avant la finale de la saison 30, DWTS a éliminé deux célébrités. Tout d’abord, l’animatrice Tyra Banks a révélé que la personne qui arrivait à la dernière place dans les votes des téléspectateurs et les scores des juges était Hardin. Ensuite, il appartenait aux juges de décider qui serait la dernière célébrité à rejoindre les finalistes. Ils ont finalement décidé d’éliminer Lee, envoyant Amanda Kloots jusqu’à la finale. Les finalistes incluent Kloots, JoJo Siwa, Iman Shumpert et Cody Rigsby.

Comme toujours, les fans de DWTS avaient beaucoup à dire sur les événements de l’épisode. D’après leurs réponses sur Twitter, tout le monde n’est pas satisfait de la façon dont tout s’est déroulé.

EUH, QUOI!!! CODY EST ALLÉ À LA FINALE ET MELORA NE L’A PAS ??!!! #DWTS pic.twitter.com/4hp6tK2Gzc – emily (@emilytoribio6) 16 novembre 2021

Tout comme les téléspectateurs, les juges ont également été surpris de savoir qui a atteint la finale. Lorsqu’ils ont dû choisir entre Kloots et Lee, ils ont même fait remarquer qu’ils ne pensaient pas qu’ils choisiraient entre les deux célébrités.

QUI DIEU VOTE POUR CODY JE JURE À DIEU #DWTS pic.twitter.com/Oz0IZAHBAF – m (@steleferine) 16 novembre 2021

Étant donné que Rigsby a reçu suffisamment de votes pour se qualifier pour la finale, il n’a même pas eu à transpirer d’être dans les deux derniers pour la nuit. Mais les téléspectateurs veulent savoir comment il reçoit tous ces votes.

Manquera

Melora 😭 tu as apporté quelque chose de spécial à cette saison. Si élégant et plein de joie. Un vrai interprète, tu vas nous manquer ❤️ #DWTS pic.twitter.com/8Evmc73U2y – L🍪 (@sixtimederek) 16 novembre 2021

Les fans ont adoré regarder Hardin et Lee s’affronter dans l’émission. Ils vont clairement nous manquer alors que le spectacle se dirige vers la finale.

Je suis vraiment furieux que Cody et Cheryl soient parvenus à la finale et aient essentiellement volé la place de quelqu’un dans la finale. Ils auraient dû être éliminés. Ça n’est pas correct. #DWTS pic.twitter.com/YpvKv9E3n0 – mikey ♉ Envoyez Kenya par SMS au 21523 (10x) (@resilienceisme) 16 novembre 2021

Le fait que Rigsby danse dans la finale ne convient pas à de nombreux téléspectateurs. Comme cet individu l’a écrit : « Ils auraient dû être éliminés. Ce n’est pas juste.

Cody ne méritait honnêtement pas d’aller à la finale, combat-moi là-dessus. #DWTS pic.twitter.com/eqL6AfracR – détruire le patriarcat (@kenandthejets) 16 novembre 2021

Les fans sont prêts à se battre pour leurs opinions de finaliste DWTS. Vous pensez qu’ils ne voteront pas pour que Rigsby gagne tout ?

