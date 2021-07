Cody Simpson participe-t-il aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ?

Je suis presque sûr que la dernière fois que vous avez entendu parler de Cody Simpson avec des détails atroces, c’était lorsqu’il était dans une relation très médiatisée, souvent NSFW avec Miley Cyrus pendant environ 10 mois, mais surprise – après sa rupture avec Miley, Cody a mis ses efforts musicaux de côté pour travailler à ses espoirs de devenir un nageur olympique ! Plus vous en savez!

Après plusieurs mois d’entraînement, Cody a déclaré à ses abonnés Instagram qu’il s’était qualifié pour ses premiers essais olympiques à 23 ans, un exploit sérieux étant donné qu’il avait abandonné la natation pendant 10 ans pour poursuivre une carrière dans la musique :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

« Je viens de me qualifier pour mes premiers essais olympiques. J’aimerais partager cette étape personnelle et vous faire part de mon parcours actuel en tant qu’athlète que j’ai gardé relativement discret jusqu’à présent. J’ai grandi en compétition, puis j’ai inévitablement dû écourter ma carrière de champion d’Australie de 13 ans lorsque j’ai eu une opportunité dans la musique que je ne pouvais pas refuser. J’ai eu la chance d’expérimenter et d’apprendre tellement en tant que musicien en faisant des tournées à travers le monde, en sortant des albums, en jouant à Broadway, en publiant une œuvre de poésie, en voyageant et en parlant aux Nations Unies sur des questions environnementales et océaniques et bien plus encore. Pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Maintenant presque exactement 10 ans plus tard, me voici à nouveau au bord de la piscine. Pendant des années, j’avais été alimenté par le feu silencieux dans mon estomac de retourner au sport de la natation, avec l’idée que 2020 serait l’année où j’essaierais de m’entraîner à nouveau. Après seulement 5 mois de retour dans l’eau avec mon incroyable entraîneur @hawkebr, j’ai pu me qualifier pour les essais olympiques australiens de l’année prochaine au 100 papillon. C’est ma plus grande ambition dans la vie d’élargir la limite et la notion perçue de ce qu’une personne peut accomplir en une seule vie, et je suis ici pour vous dire que vous pouvez absolument TOUT faire si vous êtes prêt à travailler pour cela. J’ai hâte de voir où tout cela me mènera sur la longue route à venir ! ”

Une fois que Cody a obtenu sa place dans les essais olympiques australiens de natation pour le 100 mètres papillon masculin, il a travaillé très dur sur sa technique et a régulièrement consulté les champions de natation Michael Phelps et Ian Thorpe sur les moyens de continuer à s’améliorer dans son métier. Et il semble que ce conseil ait payé. Regardez-le partir !

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Cody n’a malheureusement pas eu autant de chance lors de la finale papillon, cependant – après un bon départ, il a fini dernier des essais de natation et a dû dire au revoir à ses rêves de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 … pour l’instant, au moins.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Même si Cody ne participe pas aux Jeux olympiques de Tokyo, il est toujours très fier de la façon dont il s’est rapproché de son rêve en si peu de temps. “Être dans cette finale, c’est mon exploit pour cette année, c’est ma médaille d’or au moins pour 2021″, a-t-il déclaré à l’Associated Press. «Je ne m’attendais pas à être compétitif à distance avant 2022-2023 au plus tôt… ce qui est bien avec ma natation, c’est que je ne sais même pas encore quelle est ma meilleure épreuve. J’ai juste choisi le 100′ fly parce que c’était tout ce que j’avais le temps de courir et de préparer pour cette année.”

Cody a déclaré au New York Times qu’il prévoyait à l’origine d’essayer de gagner une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024, ce n’est donc pas la dernière fois que nous le verrons. Et si vous mourez d’envie de voir le parcours olympique de Cody, n’hésitez pas à le regarder dans les docuseries en quatre parties d’Amazon, Head Above Water :

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

A voir jusqu’où il ira lors des prochaines sélections olympiques !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

