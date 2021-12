Coefficient de Blockademia Avantages de la documentation basée sur la blockchain avec les autorités croates

Pula, Croatie, 15 décembre 2021,

L’équipe Blockademia a assisté à l’événement annuel « 48 heures » de Linder Media, qui a eu lieu le 25 novembre à l’hôtel Park Plaza Histria de Pula, et a eu l’occasion de rencontrer des entrepreneurs et des politiciens.

Après la présentation du projet de Blockademia, la réunion a permis de nouer des liens étroits avec le maire de Split, le Dr Ivica Puljak, et le Dr Ernest Vlačić, professeur à l’Université de Zagreb, qui ont manifesté leur intérêt pour les applications et les promesses de la technologie blockchain pour la lutte contre la fraude. systèmes, menés par Blockademia.

Blockademia est une startup croate basée à Cardano qui utilise la technologie blockchain pour authentifier de manière unique les documents, principalement pour lutter contre la fraude aux certificats et éliminer les processus de vérification de documents complexes et inefficaces.

La plate-forme de Blockademia a été créée à l’origine pour aider les universités et les établissements d’enseignement à délivrer des certificats et diplômes officiels mais, étant donné l’utilité et la fiabilité importantes de Blockademia, le programme a également attiré l’attention des institutions privées et publiques et compte désormais de nombreux abonnés privés et commerciaux.

Le maire de Split, en Croatie, le Dr Ivica Puljak, a également convenu de la façon dont l’adoption du système de Blockademia simplifierait et sécuriserait la fourniture de documents d’enregistrement légaux tels que les certificats de propriété, les certificats de naissance, les certificats de décès, les contrats et également les documents publics tels que ceux appartenant à la ville. entreprises et rapports administratifs. Des conversations sur des intégrations plus approfondies dans les systèmes locaux sont en cours, ce qui pourrait en faire la première fois que la technologie blockchain est utilisée dans la bureaucratie gouvernementale.

La plate-forme décentralisée de Blockademia garantit la transparence du processus de délivrance des documents grâce à un mécanisme de consensus de preuve de vérité constamment mis à jour, ce qui la rend idéale pour garantir un accès en ligne simple aux documents pour les citoyens et éliminer toute possibilité de falsification.

Les utilisateurs n’ont qu’à télécharger le document, tandis que le système enregistrera un hachage unique dans la blockchain, qui sera transféré en tant que métadonnées. Les utilisateurs, ou ceux destinés à visualiser le document, pourront alors accéder au certificat avec un QR code. Simple, sûr et incassable.

« Blockademia vise à éliminer tout type de fraude documentaire », déclare Goran Težak, président de Blockademia. « Grâce à son mécanisme de consensus décentralisé, la blockchain offre la technologie la plus efficace pour identifier de manière unique les fichiers. Avoir l’opportunité de discuter d’un sujet tel que la sécurité des documents publics avec des maires et des hommes d’affaires croates était incroyablement excitant et ouvre la voie à l’évolution de la bureaucratie telle que nous la connaissons.

À propos de la Blockadémie

La startup croate Blockademia est un nouveau système de vérification de documents Proof-of-truth® alimenté par la blockchain Cardano. Blockademia permet aux éditeurs de délivrer des documents tels que des diplômes, certificats, attestations, etc. de manière simple et rapide, tandis que les utilisateurs finaux peuvent prouver leur authenticité en utilisant les entrées immuables, durables et sécurisées de la blockchain Cardano.

Contacts