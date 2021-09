CoffeeMug : plate-forme de réseautage alimentée par l’IA aidant les professionnels à rencontrer ceux qui comptent

Abhishek Sharma (L) et Dipti Tandon, co-fondateurs de Coffee Mug.ai

Beaucoup de choses peuvent se passer autour d’une tasse de café. Prenez par exemple CoffeeMug, une plate-forme de réseautage professionnelle 1:1 basée sur l’intelligence artificielle (IA) permettant une mise en réseau transparente pour les professionnels, les investisseurs et les chefs d’entreprise de l’écosystème des startups. Fondée en février 2020 par Dipti Tandon, fondateur de Jeevansathi.com et Magicbricks, et Abhishek Sharma, un entrepreneur chevronné, il s’agit d’une première plate-forme mondiale de professionnels chevronnés qui les aide à se connecter 1:1, virtuellement ou autour d’un café, ainsi construire une relation puissante et durable. Cette entreprise basée à Singapour a vu 50 000 personnes rejoindre la plateforme quelques mois après sa création. Actuellement, la plateforme ajoute plus de 15 000 membres chaque mois à sa communauté.

« Au cours de mon expérience de plus de deux décennies dans l’économie d’Internet, il y a une chose dont j’ai été témoin et expérimenté à plusieurs reprises : rencontrer les bonnes personnes au bon moment peut s’avérer être un énorme changement dans le parcours professionnel, ” dit Sharma. « J’ai aussi remarqué qu’il y avait un motif. La plupart de ces rencontres fortuites ont eu lieu en tête-à-tête, la plupart du temps dans un cadre informel et décontracté comme dans un café ou chez quelqu’un. Imaginez, et si Jobs n’avait pas rencontré Wozniak ? Apple n’aurait pas du tout existé. Cela posait la question : « Et si nous pouvions faire en sorte que cela se produise à l’échelle mondiale ? », c’est ainsi qu’est née l’idée de la tasse à café », révèle-t-il.

Le voyage de CoffeeMug, jusqu’à présent, a montré beaucoup de promesses. «Jusqu’à présent, nous avons également mis en place plus de 120 000 connexions 1:1 significatives, avec plus de 6000 membres s’inscrivant à des réunions hebdomadaires. Nous envisageons une croissance de plus de 25 % d’un mois sur l’autre », déclare Tandon.

CoffeeMug prévoit d’avoir plus de 100 000 membres d’ici la fin de cette année. « Bien que nous ayons déjà établi notre présence dans plus de 70 villes à travers 10 pays, nous voulons devenir encore plus importants au niveau mondial au cours de l’année à venir. Nous prévoyons d’étendre sa base à travers l’Asie du Sud-Est et les États-Unis d’ici la fin de cette année », déclare Sharma, ajoutant : « Nous avons également vu plusieurs études de cas où nos membres ont trouvé des emplois, des co-fondateurs, levé des fonds. le tout sur notre plateforme. Nous avons rencontré nos investisseurs pour la première fois sur CoffeeMug, nous sommes donc fiers de dire que nous avons personnellement goûté au succès grâce à notre plateforme.

CoffeeMug a levé 6 25 000 $ lors de son tour de pré-lancement dirigé par Paradigm Shift Capital et AngelList India. Ce cycle de financement a vu la participation d’investisseurs providentiels de renom en Inde, notamment Archana Priyadarshni, IIM Indore Alumni Angel Fund, Yagnesh Sanghrajka et Alok Bajpai. « Nous prévoyons d’utiliser ces fonds pour accélérer les efforts visant à affiner l’algorithme de jumelage basé sur l’IA de CoffeeMug, doubler sa base d’utilisateurs existante de 50 000 dans le monde et connecter les membres à de véritables opportunités commerciales », a déclaré Tandon.

Les deux co-fondateurs ont une série de plans qu’ils souhaitent mettre en œuvre. “Nous continuerons d’investir dans notre pile technologique basée sur l’IA et d’affiner notre algorithme de matchmaking pour le rendre meilleur et plus ciblé dans les mois à venir.” D’ici la fin de cette année, ils visent à doubler le nombre de membres et à compter plus de 100 000 membres sur la plateforme. « Même si nous sommes déjà présents dans plus de 10 pays, notre objectif est de nous mondialiser dans les mois à venir. De plus, nous voulons débloquer de réelles opportunités commerciales et faciliter le processus d’embauche, de partenariat, de mentorat et d’investissement vertical pour nos membres », informent-ils.

