Coffret en édition vinyle Half-Speed ​​pour « Wild Life » de Paul McCartney & Wings

Une édition limitée demi-vitesse maîtrisée pressage de vinyle de Wild Life, le premier album de Paul McCartney et les ailes, sera publié par UMe le 4 février 2022. L’annonce est faite aujourd’hui à l’occasion du 50e anniversaire du LP, le 7 décembre 1971.

Wild Life a vu McCartney’s retour à un environnement de groupe après son 1970 sortie solo sous son propre nom de famille, et 1971 admiré de la même manière RAM, crédité à Paul et sa vie Linda. Établissant le nom du groupe Wings, le nouvel ensemble l’a vu travailler à nouveau avec Linda et avec l’ancien Blues maussade membre Denny Laine et avec le batteur de session Denny Seiwell, qui était également apparu sur Ram.

Wild Life a été enregistré en à peine huit jours, et plus de la moitié des chansons ont été capturées en une seule prise, donnant au LP un charme libre et large. McCartney, comme souvent, était à son meilleur expérimental et spontané, apportant une crudité de groupe de garage à des morceaux tels que l’ouverture blues-rock « Mumbo », le plaintif « Dear Friend » et une reprise du R&B américain No. 1 du début de 1957, « L’amour est étrange ».

L’album s’est classé n ° 10 sur le palmarès des albums Billboard (montant plus haut aux n ° 6 et 9 sur les palmarès Cash Box et Record World, respectivement) et a atterri au n ° 11 au Royaume-Uni. Ce fut un succès dans le Top 5 en Australie, en Espagne, en Suède et ailleurs, et fut rapidement certifié or par la RIAA en Amérique en janvier 1972. Peu de temps après, en février, McCartney emmena Wings sur la route pour la première fois sur une surprise Tournée de 11 dates dans les collèges et universités du Royaume-Uni, dans une programmation augmentée par le guitariste Henry McCullough.

Réexaminant l’album récemment, Billboard a noté que les auditeurs modernes de l’album » peuvent jeter tout ce bagage culturel [of its original release] et profitez simplement des airs… en n’atteignant aucune évidence Beatles tropes, Wings a réalisé quelque chose de frais et d’invitant.

