Coffret Wakanda Forever .

Actrice Letitia Wright a été blessé dans un accident de cascadeur sur le tournage de Black Panther: Wakanda Forever cette semaine.

Le tournage de nuit avait lieu à Boston, et un porte-parole de Marvel a déclaré mercredi à Variety dans un communiqué: “Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une cascade pour” Black Panther: Wakanda Forever “. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait bientôt sortir. »

Wright a joué la princesse Shuri, la sœur du roi T’Challa – interprétée par le regretté Chadwick Boseman – dans le premier Black Panther.

L’actrice Letitia Wright assiste aux Virgin Media British Academy Television Awards 2021 en juin au Television Centre de Londres. Elle a été blessée cette semaine sur le tournage de “Black Panther: Wakanda Forever”. (Photo de Tim P. Whitby/.)



L’intrigue de la suite du film original d’un milliard de dollars a été gardée secrète alors que les fans se demandent quelle direction prendra l’histoire depuis la mort de Boseman en août dernier.

Ses blessures ne devraient pas retarder la production, qui est basée à Atlanta.

Acteurs principaux Danaï Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba et Angela Bassett devraient tous revenir pour la suite. De plus, écrivaine et actrice nominée aux Emmy Awards Michaela Coel a été jeté dans un rôle encore inconnu.

Comme indiqué précédemment, les fans spéculent sur Twitter que Coel pourrait être interprété comme Madame Slay, qui, dans les bandes dessinées, était une amante et une alliée du méchant Eric Killmonger. Killmonger a été interprété par Michael B. Jordan dans le premier Black Panther.

Chadwick Boseman (à gauche) et Letitia Wright (à droite) sont montrés dans une scène de “Black Panther”. (Merveille)

Les fans ont fait appel au réalisateur Ryan Coogler refondre le rôle de T’Challa, ce que Disney a confirmé ne se produira pas dans cette installation.

Coogler a qualifié la production de Black Panther: Wakanda Forever de l’une des choses les plus difficiles qu’il ait jamais eu à faire dans sa vie professionnelle.

“Je suis toujours en train de le traverser”, a-t-il déclaré plus tôt cette année. « Une chose que j’ai apprise au cours de mon court ou long séjour sur cette Terre, c’est qu’il est très difficile d’avoir une perspective sur quelque chose pendant que vous le traversez. C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai vécues dans ma vie, devoir faire partie du maintien de ce projet sans cette personne en particulier, qui est comme le ciment qui le maintenait ensemble.

Black Panther: Wakanda Forever devrait arriver dans les salles le 22 juillet 2022.

