Cofondateur d’Apple Steve Wozniak : Bitcoin est meilleur que l’or, un miracle de la technologie

Wozniak a qualifié Bitcoin de “formule mathématique unique” et de “miracle technologique”. (Image : .)

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, fait partie d’une poignée de voix mondiales éminentes qui soutiennent Bitcoin et son potentiel futur, même s’il n’a pas encore investi lui-même dans Bitcoin. S’exprimant récemment lors d’un événement technologique Talent Land Digital 2021 au Mexique, Wozniak a qualifié Bitcoin de “formule mathématique unique” et de “miracle technologique”. Selon un portail d’information local El Sol de Mexico, Wozniak a déclaré que Bitcoin est meilleur que l’or. « L’or est limité et vous devez le chercher ; Bitcoin est le miracle mathématique le plus étonnant. Je n’investis pas dans Bitcoin, mais j’y crois pour l’avenir.

Bitcoin est souvent considéré comme de l’or numérique pour des raisons autres que la rareté et l’offre limitée. L’offre de Bitcoin est limitée à 21 millions de jetons. De plus, les deux n’ont pas d’autorité centrale telle qu’une banque ou un gouvernement pour les émettre et ont également des marchés très liquides pour être échangés contre de la monnaie fiduciaire.

En décembre de l’année dernière, Wozniak avait lancé sa deuxième entreprise après Apple appelée Efforce, une entreprise basée sur la blockchain dans le domaine de l’efficacité énergétique. Selon un communiqué de l’entreprise, Efforce est une place de marché qui permet aux entreprises de prendre des mesures d’efficacité énergétique sans frais afin qu’elles puissent investir leurs liquidités dans des tâches plus critiques. La société avait également lancé sa propre crypto-monnaie appelée WOZX pour sécuriser les économies d’énergie. En 2018, Wozniak avait déclaré à CNBC qu’il espérait que Bitcoin deviendrait la monnaie mondiale unique. Il avait dit: «Le bitcoin est défini mathématiquement, il y a une certaine quantité de bitcoin, il y a une façon dont il est distribué… et c’est pur et il n’y a pas de fonctionnement humain, il n’y a pas d’entreprise qui fonctionne et c’est juste… grandir et grandir… et survivre, cela moi dit quelque chose de naturel et la nature est plus importante que toutes nos conventions humaines.

Lisez aussi: Au milieu de la chute des prix du Bitcoin, les investisseurs institutionnels majoritaires cherchent à augmenter leur exposition à la crypto dans deux ans

Apple fait également partie d’une tribu croissante de grandes entreprises expérimentant les crypto-monnaies. Le fabricant d’iPhone, dans un poste intitulé “Business Development Manager – Alternative Payments” en mai de cette année, avait fait allusion à son intérêt pour l’exploration du buzz crypto. La verticale de paiement de la société appelée Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) recherchait un responsable du développement commercial pour diriger ses « Partenariats de paiements alternatifs », ayant plus de cinq ans d’expérience avec les fournisseurs de paiement alternatifs, y compris la crypto-monnaie en dehors des portefeuilles numériques, acheter maintenant payer plus tard les programmes, etc., avait lu l’offre d’emploi.

En juin de cette année, l’un des entrepreneurs les plus riches du Mexique, Ricardo Salinas Pliego, qui possédait l’une des plus grandes banques du pays, Banco Azteca, avait tweeté qu’il travaillait pour en faire la première banque du Mexique à accepter Bitcoin. Grand partisan du Bitcoin, Pliego avait également tweeté que « #Bitcoin est le nouvel or, mais beaucoup plus portable, le transport #Bitcoin est tellement plus facile que d’avoir ses lingots d’or dans les poches… et je sais que je vais être attaqué par des amateurs d’or.

