Cogner conduit à un dilemme éthique

Le bumping se traduit par un processus précipité pour mettre en œuvre des objectifs de réduction du personnel, céder les grandes entreprises sur les principaux marchés et mener des fusions et acquisitions. De telles actions créent des conflits d’intérêts inhérents.

Par Vidya Hattangadi

La supplantation est une pratique employée par de nombreuses entreprises pour réserver un vivier de talents lors de la réduction des effectifs, dans laquelle un employé de niveau supérieur – dont le poste a été sélectionné pour la révocation – se voit offrir la possibilité d’accepter un autre poste de moindre ancienneté au sein de l’organisation.

Cela signifie essentiellement que l’organisation remplace les employés de niveau supérieur, qui sont devenus redondants dans leur profil, dans des postes alternatifs occupés par d’autres employés. Le licenciement peut s’installer pour diverses raisons, telles que le commerce, le moral des employés, la politique des ressources humaines, etc. Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes: si la supplantation est la seule option disponible pour les employeurs? L’organisation peut-elle envisager de sauver les emplois d’un employé senior paresseux au détriment d’un employé junior plus jeune et plus efficace?

La supplantation est un processus utilisé par de nombreuses organisations lors de la réduction des effectifs pour conserver le personnel estimé en donnant aux employés ayant de l’ancienneté la possibilité d’occuper d’autres postes au sein de l’entreprise pour lesquels ils sont qualifiés et qui sont actuellement occupés par des employés ayant moins d’ancienneté.

Ainsi, les employés ont la possibilité de «renvoyer» d’autres employés de leur poste, c’est donc le deuxième employé qui est en fait licencié. C’est un outil utile pour les employeurs qui souhaitent conserver les compétences et l’expérience d’employés qui, autrement, seraient réduits.

Un employeur peut éviter de se cogner s’il a de bonnes raisons de le faire. D’autre part, la supplantation peut être utilisée si l’employeur est en mesure de démontrer que la véritable raison du licenciement de l’employé supplanté est le licenciement et non une autre (comme la performance), ce qui ferait sortir le licenciement du champ d’application du licenciement et donc la rendre potentiellement injuste. La supplantation est un point à considérer dans le cadre de la gouvernance d’entreprise sur les principes que les employeurs devraient suivre lors de l’identification du bassin de sélection des employés licenciés.

D’un autre côté, de nombreuses entreprises font l’erreur de penser que les employés plus jeunes et moins expérimentés coûteront moins cher que les employés plus âgés qui gagnent plus d’argent. Un fait ne peut être négligé: les employés de longue date sont plus compétents, ont acquis une mine de connaissances sur la façon de travailler le plus efficacement possible et de connaître les clients. Ils ont l’histoire passée des clients; ce qui a fonctionné dans le passé, ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi. Un employé plus jeune, moins expérimenté, désireux de faire sa marque, peut mettre en œuvre des politiques et des procédures qui ont échoué à plusieurs reprises auparavant, aliénant les clients et coûtant de l’argent à l’entreprise. Par conséquent, il vaut mieux éviter de signaler à tort aux employés seniors.

Même si les organisations disposent d’une flexibilité considérable pour déterminer le bassin dans lequel les employés seront sélectionnés pour licenciement, elles doivent toujours considérer qu’elles sont raisonnables ou qu’elles courent le risque que le licenciement soit jugé injuste. Les entreprises faussent souvent leur propre climat éthique en poussant trop de changements depuis le sommet, trop rapidement et trop fréquemment. Le changement de cap se traduit par un processus précipité pour mettre en œuvre des objectifs de réduction du personnel, céder les grandes entreprises sur les principaux marchés et mener des fusions et des acquisitions. De telles actions créent des conflits d’intérêts inhérents.

Lorsqu’on évalue si une organisation est juste ou raisonnable en décidant d’un bassin de sélection d’employés licenciés, il vaut la peine de fixer un panel pour décider des paramètres des employés nommés pour une période déterminée “ licenciés ” et pour vérifier si d’autres groupes d’employés effectuent un travail similaire. Et si les emplois des employés sont échangeables et si de tels transferts / échanges figurent ou non dans les politiques RH, et si les employés sont informés de ces politiques de temps à autre.

Dispositions communes en matière de droits de substitution

1. Les dispositions relatives aux droits de supplantation comprennent souvent une clause exigeant qu’un employé senior possède les qualifications minimales requises pour occuper le poste de l’employé subalterne qui sera mis à pied en raison du système de supplantation.

2. Les dispositions peuvent limiter le type de postes qui peuvent être considérés comme supplantés, comme uniquement les postes avec la même classification ou le même titre d’emploi ou uniquement les emplois avec une classification d’emploi ou un titre inférieur.

3. Certains contrats contiennent une disposition relative au refus d’exercer des droits de supplantation. Par exemple, il peut y avoir une clause qui limite le nombre d’offres d’emploi qu’un salarié peut refuser avant d’être radié du registre de réemploi de l’entreprise.

Que signifie «sujet au bumping»?

«Sous réserve de supplantation» signifie que l’employé occupant le poste en question est expatrié par un autre employé en termes de droits de supplantation applicables.

Une entreprise peut avoir un système de supplantation établi qui est défini dans la politique de l’entreprise, énoncé dans un accord contraignant entre l’employeur et l’employé, ou dans un contrat syndical ou une convention collective (CBA). Les règles qui accordent à un employé des droits de supplantation varieront avec chaque accord.

Bien que le monde des affaires continue de parler de valeurs éthiques sur diverses plateformes, les échecs éthiques des entreprises sont devenus douloureusement courants. Dans le monde entier, des milliards de dollars ont été payés en amendes par des entreprises accusées de manquements à l’éthique. Une enquête menée par l’organisation à but non lucratif Ethics & Compliance Initiative, le National Business Ethics Survey, a révélé que la pression que les employés peuvent subir pour compromettre les normes d’éthique, les politiques ou la loi de leur organisation est liée à une probabilité accrue d’observer une faute. En bref, la pression va de pair avec des taux de prévalence plus élevés d’inconduite. Chaque employé d’une organisation est exposé au risque de faire face à un dilemme éthique à un moment donné, et certaines décisions éthiques peuvent être plus difficiles que d’autres.

Le fait de se cogner peut être le résultat d’une pression excessive pour atteindre des objectifs de performance irréalistes de la part des supérieurs. Lorsque des objectifs imaginatifs sont définis, les employés font des choix compromettants afin d’atteindre les objectifs, ce qui conduit à de mauvaises évaluations, entraînant des licenciements.

