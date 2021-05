Cognizant net en hausse de 38% à 505 millions de dollars au trimestre de mars

Cognizant a déclaré que le chiffre d’affaires de ses services financiers n’avait augmenté que de 0,5% d’une année sur l’autre et avait diminué de 1,7% à taux de change constant, la croissance des revenus générés par les services numériques dans les secteurs de la banque et de l’assurance ayant été compensée par la baisse des revenus non numériques alors que les clients continuaient d’optimiser le coût de soutenir leurs systèmes et opérations hérités.

Surpassant les estimations de la rue, la principale société de services informatiques basée aux États-Unis, Cognizant Technology Solutions – qui a une présence significative en Inde – a annoncé jeudi une hausse de 37,6% de son bénéfice net à 505 millions de dollars au trimestre de mars, contre 367 millions de dollars au trimestre correspondant de le dernier exercice. La société, qui suit le calendrier janvier-décembre, a déclaré que son chiffre d’affaires en devises constantes avait augmenté de 2,4% à 4,4 milliards de dollars contre 4,2 milliards de dollars, grâce à l’amélioration des performances de son secteur de la santé.

Le PDG Brian Humphries a déclaré qu’au premier trimestre, la société avait mis en œuvre la stratégie d’adopter le numérique, d’investir dans l’expansion internationale et de repositionner la marque Cognizant. La migration vers le cloud et l’adoption numérique créent une opportunité importante pour Cognizant dans les années à venir, a-t-il déclaré.

«La crise humanitaire actuelle, en particulier en Inde, est profondément préoccupante. Nous avons fait une série d’investissements pour soutenir l’Inde en cette période de besoin et continuer à donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos associés pendant que nous servons nos clients », a-t-il déclaré.

La société, tout en fournissant ses prévisions futures, a déclaré que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 4,42 et 4,46 milliards de dollars, soit une croissance de 10,5 à 11,5%. Cela suppose un impact de change positif estimé à 250 points de base. Pour l’ensemble de 2021, les revenus devraient se situer entre 17,8 et 18,1 milliards de dollars, soit une croissance de 7 à 9%, un impact de change positif estimé à 150 points de base.

Cognizant a déclaré que le chiffre d’affaires de ses services financiers n’avait augmenté que de 0,5% d’une année sur l’autre et avait diminué de 1,7% à taux de change constant, la croissance des revenus générés par les services numériques dans les secteurs de la banque et de l’assurance ayant été compensée par la baisse des revenus non numériques alors que les clients continuaient d’optimiser le coût de soutenir leurs systèmes et opérations hérités.

Le chiffre d’affaires de la santé a augmenté de 7,9% d’une année sur l’autre, ou de 7% à taux de change constant. Ses revenus dans le secteur de la santé ont bénéficié d’une demande accrue pour ses solutions logicielles de payeur intégrées et d’une forte demande continue parmi ses clients des sciences de la vie.

«Notre performance au premier trimestre reflète une solide croissance des revenus de nos services numériques et une exécution cohérente de notre stratégie. Pour soutenir notre dynamique commerciale, nous augmentons nos investissements dans le recrutement et les talents », a déclaré Jan Siegmund, directeur financier de Cognizant.

Le chiffre d’affaires des produits et ressources a augmenté de 4,6% d’une année sur l’autre, ou de 2,4% à taux de change constant. Les revenus des clients de la fabrication, de la logistique, de l’énergie et des services publics ont augmenté à deux chiffres pour le quatrième trimestre consécutif, tandis que les clients de la vente au détail, des biens de consommation, des voyages et de l’hôtellerie ont continué d’être affectés par la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d’affaires de Cognizant dans les domaines des communications, des médias et de la technologie a augmenté de 5% d’une année sur l’autre, ou de 3,1% à taux de change constant, y compris un avantage significatif des récentes acquisitions. La croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires d’une année à l’autre parmi les clients technologiques a été compensée par l’impact de la sortie de certains services liés au contenu, qui a eu un impact négatif de 600 points de base sur la croissance du segment d’une année à l’autre, a déclaré la société.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.