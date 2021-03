Cognizant propose un cours de retour aux professionnels de la technologie pour reprendre leur carrière

Nous avons établi des objectifs d’embauche et de rétention des femmes pour les chefs d’entreprise, qui font partie du processus annuel officiel de notation des performances », a-t-il déclaré.

La société de services informatiques basée aux États-Unis, Cognizant, qui a une présence significative en Inde, a lancé un programme de retour pour les professionnels de la technologie qui souhaitent redémarrer leur carrière. Ce sera une expérience rémunérée de 12 semaines pour les professionnels talentueux de la technologie qui souhaitent reprendre leur carrière, après une pause.

Cognizant croit qu’une interruption de carrière d’un professionnel peut donner l’occasion de réfléchir, de trouver des domaines d’intérêt et de revenir plus fort à la prochaine étape du cheminement professionnel avec un sens renouvelé. Beaucoup de ces professionnels talentueux qui cherchent à retourner sur le marché du travail sont des femmes, et la cohorte inaugurale de Cognizant comprend des femmes assumant des rôles de direction en ingénierie dans la pratique de l’ingénierie numérique, a-t-il déclaré.

Rajesh Nambiar, président et directeur général de Cognizant India, a déclaré: «Chez Cognizant, nous considérons la diversité comme une source d’innovation et de créativité qui sont la clé de notre capacité à exécuter avec succès et de manière cohérente. Pour nous, libérer le potentiel de la diversité de pensée ne consiste pas seulement à avoir des personnes d’horizons et d’expériences différents dans notre équipe, mais aussi à respecter et à donner un coup de fouet au potentiel inhérent de chaque individu grâce à un environnement qui encadre les talents sans préjugés. Notamment, la diversité et l’inclusion (D&I) ont enregistré la deuxième amélioration la plus élevée dans toutes les catégories dans notre enquête d’engagement 2020. »

Le programme vise à offrir aux retournés un environnement favorable et à accéder à la formation, au perfectionnement des compétences, au mentorat et à d’autres ressources. Ces professionnels travailleront avec une technologie de pointe dans le cadre du programme et seront par la suite considérés pour des postes à temps plein chez Cognizant. Le programme est un moyen innovant d’attirer des talents diversifiés, quel que soit leur dernier rôle professionnel.

La société a déclaré qu’elle avait formé plusieurs groupes d’affinité, dirigés par des employés talentueux de l’entreprise. Chacun de ces groupes s’engage à l’interne avec les employés et à l’externe avec les clients, et travaille en mettant l’accent sur trois piliers tels que attirer, embaucher et engager. Tous les groupes d’affinité de Cognizant sont ouverts à tous les employés.

En plus d’utiliser leurs réseaux externes personnels pour attirer des candidats, les groupes d’affinité de Cognizant aident également divers talents, une fois à bord, à s’engager dans les communautés de l’entreprise, ce qui contribue à créer un sentiment d’appartenance.

