Cognizant va embaucher 28000 Freshers en Inde cette année

La grande entreprise de services informatiques Cognizant prévoit d’embaucher 28000 étudiants de première année en 2021 en Inde contre 17000 embauchés en 2020 pour faire face à une forte augmentation de l’attrition volontaire au premier trimestre de CY21 à 18%. Cognizant compte 2 965 500 personnes et plus de deux employés de lakh sont basés en Inde.

Brian Humphries, PDG de Cognizant, a déclaré lors d’un appel aux résultats que l’entreprise faisait ce qu’il fallait pour lutter contre l’attrition. «Et bien sûr, en attendant, nous travaillons à gérer les éléments inflationnistes des salaires.»

Il a déclaré que la société verrait des augmentations séquentielles de l’attrition en fonction des démissions au cours des derniers mois, car il y avait une période de préavis de deux mois en Inde. «Nous avons donc une solide compréhension de ce que sera l’attrition au deuxième trimestre. Mais cela a été pris en compte dans notre modèle et dans nos conseils. Et entre-temps, nous avons embauché à un rythme record étant donné les recruteurs supplémentaires que nous avons mis au travail », a-t-il déclaré.

Pour relever les défis de la rétention, a-t-il déclaré, la société a mis en œuvre un plan en plusieurs parties qui comprend l’intensification des efforts d’engagement interne et l’augmentation des investissements dans les personnes grâce à la formation et à la rotation des emplois afin de fournir des opportunités de croissance de carrière, en passant à un cycle de promotion trimestriel pour facturables. associés et mettre en œuvre d’autres augmentations de salaire et promotions pour les compétences à forte demande et les postes critiques.

