Coheed, Cambria et The Used annoncent la tournée 2021 en tête d’affiche

Groupes de rock américains célèbres COHEED ET CAMBRIA et L’UTILISÉ ont annoncé aujourd’hui leur prochaine tournée estivale d’amphithéâtre en tête d’affiche en plein air. Le trek américain de 18 villes, produit par Live Nation, commencera le vendredi 27 août à Irvine, en Californie, et s’arrêtera à Phoenix, Dallas, Cleveland, New Jersey, Worcester, etc. Le voyage de fin d’été mettra en vedette des invités spéciaux RENCONTREZ-MOI @ L’AUTEL et CAROLEFILLE à certaines dates, et se terminera par une représentation au Daily’s Place à Jacksonville, en Floride, le 24 septembre.

La plupart des billets pour la tournée seront mis en vente au grand public à partir de ce vendredi 18 juin à 10 h, heure locale à LiveNation.com. Les préventes des artistes commencent demain, mercredi 21 février à 10h00 heure locale et se termineront à 22h00 heure locale le jeudi 17 juin. Une liste complète des dates peut être trouvée ci-dessous ainsi que des informations supplémentaires sur les deux CoheedAndCambria.com et TheUsed.net.

Cela fait plus de deux ans que COHEED ET CAMBRIAl’album 2018, « Vaxis I : Les créatures célestes », est sorti en tant qu’album “retour au concept” du groupe. Après s’être retiré avec un album plus introspectif en 2015, le frontman Claudio Sanchez et le groupe est revenu dans l’univers de science-fiction de “Les guerres d’Amory” dans ce qui aurait été le premier d’une série d’albums en cinq parties. Avec 2021 à nos portes et une tournée estivale majeure maintenant annoncée, le volume de bavardages des fans pour “Vaxis 2” et quoi et quand cela impliquera le chargement des pages de médias sociaux du groupe.

COHEED ET CAMBRIA est un groupe rare dont la musique peut transcender les “scènes” et traverser sans effort les genres de rock – de l’indie au progressif, du métal et du pop-punk au rock classique. Le groupe est souvent comparé aux groupes de rock progressif et lyrique des années 70, ala REINE, SUPERTRAMP ou alors SE RUER, en raison de leurs albums conceptuels passionnants qui vous emmènent dans un grand voyage de sons et qui durent souvent environ 110 minutes, mais incluent toujours des crochets sucrés chargés de pop.

Le nombre de fans du groupe n’a cessé de croître à chaque album, en partie à cause de leur spectacle féroce en direct qui met les fans à genoux avec un spectacle de lumière tout aussi vaste. Cet été, le groupe interprétera des chansons de leur vaste catalogue, et nous pouvons seulement imaginer qu’ils sortiront quelques nouveaux tours de leurs manches.

Les deux groupes ont commencé leur carrière il y a 20 ans cette année et ont tourné ensemble pour la dernière fois en 2003.

Douloureux et pervers, intime et odieux, agressivement lourd et irrésistiblement accrocheur, confusément profond et primitivement piéton — L’UTILISÉ transformer des chansons en hymnes.

L’honnêteté imprudente et le dévouement sans faille qui ont vu L’UTILISÉ défoncer les portes à la radio et MTV, pour une génération de provocateurs post-hardcore privés de leurs droits, persiste aujourd’hui. Il a été récemment refait avec un chatoiement sournois qui ne sacrifie jamais l’anarchie enchanteresse ou l’âme agitée du groupe.

“Coeur de coeur”, le huitième album studio du groupe (2020), est arrivé avec l’esprit non lié de la paire d’albums de platine qui a d’abord introduit L’UTILISÉ au monde, mélangé avec le flair dramatique de leur tiers certifié or. L’émotion, la sincérité et la vulnérabilité trouvées sur “Les Usagés” (2002) et “Dans l’amour et la mort” (2004) est plus urgent et insistant que jamais sur “Coeur de coeur”, une offre diversifiée de 16 chansons remplies de double sens sur triple sens. Il traverse une gamme thématique d’auto-examen, d’exploration hyper-alphabétisée, de pyromanie politique et de fantaisie profondément consciente mais sans retenue.

COHEED ET CAMBRIA et L’UTILISÉ fera les apparitions suivantes à travers les États-Unis en août et septembre :

27 août – Los Angeles, Californie – FivePoint Amphitheatre*



28 août – Phoenix, AZ – Amphithéâtre Mesa*



30 août – Salt Lake City, UT – The Complex – Outdoors*



31 août – Denver, CO – Levitt Pavilion Denver*



02 septembre – Irving, Texas – Le pavillon de Toyota Music Factory*



04 septembre – Austin, Texas – Germania Insurance Amphitheatre*



05 septembre – Houston, Texas – Le pavillon Cynthia Woods Mitchell*



Sept. 07 – Wichita, KS – WAVE – Extérieur*



08 sept. – St. Louis, MO – Saint Louis Music Park*



11 septembre – Columbus, OH – Express Live! – En plein air*



12 septembre – Cleveland, OH – Pavillon Jacobs à Nautica*



14 septembre – Cincinnati, OH – The Andrew J Brady ICON Music Center*



15 septembre – Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU au White River State Park*



18 septembre – Worcester, MA – Le Palladium – Extérieur*



19 septembre – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center*



21 septembre – Baltimore, MD – Pavillon MECU^



22 septembre – Raleigh, Caroline du Nord – Amphithéâtre Red Hat^



24 septembre – Jacksonville, Floride – Daily’s Place^

* avec invité spécial RENCONTREZ-MOI @ L’AUTEL



^ avec invité spécial CAROLEFILLE