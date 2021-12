Coheed et Cambria annoncent la tournée américaine « The Great Destroyer » en février/mars 2022

COHEED ET CAMBRIA a annoncé les détails de « La tournée du grand destructeur », un titre américain qui bénéficiera du soutien d’invités spéciaux MAGIQUE TRANSPARENT. La randonnée d’un océan à l’autre devrait commencer le 16 février au légendaire Pappy & Harriet’s à Pioneertown, en Californie et se poursuivra jusqu’à la mi-mars, donnant au public l’occasion de voir le groupe en direct dans des clubs intimes à travers les États-Unis. vente de billets pour « La tournée du grand destructeur » commencera demain 15 décembre à 10h00 heure locale avec une mise en vente générale à partir du vendredi 17 décembre à 10h00 heure locale.

Les prochaines dates d’hiver verront COHEED ET CAMBRIA interpréter ses singles 2021 « Lève-toi, Naianasha (coupe le cordon) » et « Épaules », dont cette dernière figure actuellement dans le Top 10 d’Active Rock Radio, marquant la position la plus élevée du groupe dans les charts radio à ce jour. « Un banger total… aussi explosif et accrocheur que tout ce qu’ils ont jamais sorti », a déclaré Revolver qui a placé « Épaules » dans leur tour d’horizon hebdomadaire des « Meilleures nouvelles chansons en ce moment ». « COHEED ET CAMBRIA sont de retour, et ils sont plus lourds que jamais », a affirmé Panneau d’affichage, avec Monde de la guitare attestant « COHEED ET CAMBRIA sont sortis en se balançant. » Brooklyn végétalien a observé, « Il trouve le groupe embrassant leur amour du riffage de heavy metal classique, avant d’exploser dans le genre de chœur qui monte en flèche qui COHEED ont produit depuis le premier jour… ils ont l’air sacrément inspirés. »

Depuis 20 ans, COHEED ET CAMBRIA ont continuellement brisé le moule de ce que peut être un groupe de rock, forgeant leur propre chemin et construisant un univers autour de leur musique pas comme les autres. Que ce soit dans la façon dont leur approche de l’écriture de chansons couvrant tous les genres leur a permis de combler des mondes sans être limités à un seul, ou dans l’arc narratif aux multiples facettes de leurs albums et séries de bandes dessinées qui marquent l’histoire conceptuelle la plus ancienne de la musique, COHEED ET CAMBRIA ont constamment façonné de nouvelles normes, jamais conformes. Composé de Claudio Sanchez (voix, guitare), Travis Stever (guitare), Josh Eppard (batterie) et Zach Cooper (basse), le groupe a séduit les auditeurs et la presse du monde entier avec leurs compositions visionnaires et leur maîtrise conceptuelle. En 2018, COHEED ET CAMBRIA a fait des débuts époustouflants avec son album « Vaxis I : Les créatures célestes », qui a fait ses débuts au n ° 1 le Panneau d’affichage‘s Hard Rock Albums chart, n ° 6 des ventes actuelles et Top 15 sur le palmarès Billboard 200.

COHEED ET CAMBRIA « The Great Destroyer Tour » avec des invités spéciaux MAGIQUE TRANSPARENT:

16 février – Pappy et Harriet’s – Pioneertown, CA



17 février – Brooklyn Bowl – Las Vegas, NV



19 février – Théâtre El Rey – Albuquerque, NM



20 février – Théâtre Rialto – Tucson, AZ



22 février – Diamond Ballroom – Oklahoma City



23 février – La scène sonore à Graceland – Memphis, TN



25 février – Mars Music Hall – Huntsville, AL



26 février – The Fillmore – La Nouvelle-Orléans, LA



28 février – The Mill & Mine – Knoxville, TN



01 mars – The Signal – Chattanooga, TN



02 mars – La peau d’orange – Asheville, Caroline du Nord



04 mars – The NorVa – Norfolk, Virginie



05 mars – The National – Richmond, VA



Mar 06 – Pavillon PromoWest chez OVATION – Newport, KY



08 mars – Uptown Theatre – Kansas City, MO



09 mars – The Sylvee – Madison, WI



11 mars – Clyde Theatre – Fort Wayne, IN



13 mars – GLC Live au 20 Monroe – Grand Rapids, M



14 mars – Main Street Armory – Rochester, NY



15 mars – Empire Live – Albany, NY



17 mars – Fete Music Hall – Providence, RI



18 mars – College Street Music Hall – New Haven, CT



19 mars – XL Live – Harrisburg, Pennsylvanie

Crédit photo: Alexandra Gavillet

