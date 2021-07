Coheed et Cambria lancent leur première nouvelle chanson en trois ans, “Shoulders”

COHEED ET CAMBRIA a sorti le visualiseur officiel de son premier nouveau single en trois ans, “Épaules”. Découvrez-le ci-dessous.

Le leader Claudio Sanchez a déclaré à propos du morceau: “Dans l’art, dans votre carrière, dans les relations… Peu importe combien vous vous donnez ou essayez, vous devez accepter que tout dans la vie ne peut pas être parfait.”

Plus tôt cette semaine, Sanchez a confirmé à Consequence Of Sound que lui et ses camarades de groupe avaient travaillé sur de la nouvelle musique pendant la période d’arrêt du coronavirus. Concernant ce à quoi les fans peuvent s’attendre, il a déclaré : “Je vais être honnête. Souvent, avec des groupes qui existent et qui ont construit une solide base de fans comme nous l’avons fait, je pense qu’il pourrait y avoir une tendance, intentionnellement ou non, à essayer de donner aux fans ce qu’ils veulent et ne pas prendre trop de risques. Mais après avoir fait de la musique pendant si longtemps et être entrés dans une pandémie, nous ne voulions pas de limitations au processus créatif. [next] record va être ce que j’espère que les gens percevront de ce groupe en 2021/2022.”

Il a ajouté : “C’est un disque moderne. C’est un COHEED ET CAMBRIA record, mais il regarde vers l’avant, pas vers l’arrière.”

Quant à ce qui influence COHEED ET CAMBRIAla nouvelle musique de, Claudio a déclaré: “Je pense que la plus grande influence du disque est mon fils et la navigation de la parentalité dans ce nouveau monde étrange dans lequel nous nous sommes tous retrouvés.”

Cela fait plus de deux ans que COHEED ET CAMBRIAl’album 2018, « Vaxis I : Les créatures célestes », est sorti en tant qu’album “retour au concept” du groupe. Après s’être éloigné avec un album plus introspectif en 2015, Sanchez et le groupe est revenu dans l’univers de science-fiction de “Les guerres d’Amory” dans ce qui aurait été le premier d’une série d’albums en cinq parties. Avec 2021 à nos portes et une tournée estivale majeure maintenant annoncée, le volume de bavardages des fans pour “Vaxis 2” et quoi et quand cela impliquera le chargement des pages de médias sociaux du groupe.

COHEED ET CAMBRIA est un groupe rare dont la musique peut transcender les “scènes” et traverser sans effort les genres de rock – de l’indie au progressif, du métal et du pop-punk au rock classique. Le groupe est souvent comparé aux groupes de rock progressif et lyrique des années 70, ala REINE, SUPERTRAMP ou alors SE RUER, en raison de leurs albums conceptuels passionnants qui vous emmènent dans un grand voyage de sons et qui durent souvent environ 110 minutes, mais incluent toujours des crochets sucrés chargés de pop.

COHEED ET CAMBRIA embarquera pour une tournée en tête d’affiche avec L’UTILISÉ en août. Soutenez celui d’où viendra le trek RENCONTREZ-MOI @ L’AUTEL.



