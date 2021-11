Coheed et Cambria partagent le nouveau morceau « Rise, Naianasha (Cut The Cord) »

COHEED ET CAMBRIA a dévoilé un nouveau morceau intitulé « Lève-toi, Naianasha (coupe le cordon) ». Disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming, la chanson trouve COHEED ET CAMBRIA canalisant leurs racines progressives et est accompagné d’une vidéo lyrique en streaming maintenant sur le groupe Youtube canaliser.

COHEED ET CAMBRIA chanteur/guitariste Claudio Sanchez élaboré sur la genèse de « Lève-toi, Naianasha (coupe le cordon) », expliquant, « « Lève-toi, Naianasha » explore la portée de l’amour et de la loyauté et la réalité que parfois vous devez être plus qu’une épaule sur laquelle s’appuyer – vous devez devenir le destructeur. »

« Lève-toi, Naianasha (coupe le cordon) » arrive dans la foulée du single fulgurant du groupe en 2021 « Épaules ». Après avoir grimpé dans le Top 40 au format depuis l’été, le récent single est entré dans le Top 15 à la radio Active Rock, marquant la position la plus élevée du groupe dans les charts radio à ce jour et alimentant l’anticipation d’une sortie plus importante à l’horizon. Sanchez récemment assis avec Grammy.com pour une interview approfondie discutant des détails du nouvel album imminent du groupe tout en examinant Vaxis — une figure centrale émergente dans l’univers de science-fiction de « Les guerres d’Amory » – prévisualiser son histoire d’origine et élargir le mythe.

« Épaules » ne montre aucun signe de ralentissement non plus. « Un banger total… aussi explosif et accrocheur que tout ce qu’ils ont jamais sorti », a déclaré Revolver qui a placé « Épaules » dans son tour d’horizon hebdomadaire des « Meilleures nouvelles chansons en ce moment ». « COHEED ET CAMBRIA sont de retour, et ils sont plus lourds que jamais », a affirmé Panneau d’affichage, avec Monde de la guitare attestant « COHEED ET CAMBRIA sont sortis en se balançant. » Brooklyn végétalien a observé, « Il trouve le groupe embrassant leur amour du riffage de heavy metal classique, avant d’exploser dans le genre de chœur qui monte en flèche qui COHEED ont produit depuis le premier jour… ils ont l’air sacrément inspirés. »

Depuis 20 ans, COHEED ET CAMBRIA a continuellement brisé le moule de ce que peut être un groupe de rock, forgeant son propre chemin et construisant un univers autour de sa musique pas comme les autres. Que ce soit dans la façon dont son approche de l’écriture de chansons couvrant tous les genres lui a permis de combler des mondes sans être limité à un seul, ou dans l’arc narratif aux multiples facettes de ses albums et séries de bandes dessinées qui marquent l’histoire conceptuelle la plus ancienne de la musique, COHEED ET CAMBRIA a constamment façonné de nouvelles normes, jamais conformes. « Épaules » aborde les hauts et les bas de ce voyage, et comment il peut parfois être frustrant d’être un étranger aux cercles branchés, mais en fin de compte, le faire à sa manière a les plus grandes récompenses.

Cela fait presque trois ans que COHEED ET CAMBRIAl’album 2018, « Vaxis I : Les créatures célestes », est sorti en tant qu’album « retour au concept » du groupe. Après s’être éloigné avec un album plus introspectif en 2015, Sanchez et le groupe est revenu au récit conceptuel de « Les guerres d’Amory » dans ce qui aurait été le premier d’une série d’albums en cinq parties. Avec la sortie de « Épaules » et « Lève-toi, Naianasha (coupe le cordon) », le volume de bavardage des fans pour « Vaxis II » chargent les pages de médias sociaux du groupe.

Crédit photo: Jimmy Fontaine



