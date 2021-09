Cohen ne manquera pas la crypto «incroyablement transformationnelle» tandis que Dalio trouve BTC comme alternative à l’argent

Actualités Bitcoin

Steven Cohen ne va pas manquer la crypto “incroyablement transformationnelle” tandis que Ray Dalio trouve Bitcoin comme alternative à l’argent liquide

AnTy16 septembre 2021

Alors que le “cryptomaniaque” du fondateur de Point72 l’a aidé à comprendre la cryptographie, le fondateur de Bridgewater Associates continue de réitérer que Bitcoin “pourrait toujours être contrôlé” et qu’il “pourrait être des tulipes en Hollande”.

Ray Dalio, le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde Bridgewater Associates, a réitéré qu’il possédait du Bitcoin, mais s’est dit préoccupé par le risque que les gouvernements détruisent le marché des crypto-monnaies.

Sur CNBC lors de la conférence SALT à New York, Dalio a déclaré :

« Je pense qu’en fin de compte, si c’est vraiment un succès… ils essaieront de le tuer. Et je pense qu’ils vont le tuer parce qu’ils ont des moyens de le tuer.

Ses commentaires sont intervenus alors que les régulateurs américains cherchent à accroître la surveillance sur le marché des crypto-monnaies de 2 000 milliards de dollars. Cette semaine encore, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que le principal organisme de réglementation des valeurs mobilières faisait des heures supplémentaires et élaborait des règles pour renforcer la réglementation des actifs cryptographiques.

Ce n’était cependant pas la première fois que Dalio s’inquiétait de l’action du gouvernement politique contre Bitcoin. Auparavant, il avait déclaré que le gouvernement pourrait interdire la crypto-monnaie car il voudrait réprimer les devises alternatives qui pourraient remettre en cause la domination du dollar américain.

Il a ajouté que si El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale, l’Inde et la Chine “s’en débarrassent” tandis que les États-Unis discutent de la façon de le réglementer, donc dans l’ensemble, “il pourrait toujours être contrôlé , a déclaré Dalio.

« Ce pourrait être des tulipes en Hollande »

Selon Dalio, les crypto-monnaies représentent une diversification qui « est une bonne chose », notant que les portefeuilles doivent être répartis sur davantage de classes d’actifs.

Dalio a encore une fois appelé le cash trash et a averti que les investisseurs ne devraient pas trop en dépendre. Et il pense que Bitcoin est une bonne alternative au cash.

« Je pense que cela vaut la peine d’envisager toutes les alternatives au cash et toutes les alternatives aux autres actifs financiers. Bitcoin est une possibilité. J’ai une certaine somme d’argent en bitcoin. « C’est un accomplissement incroyable de l’avoir amené de l’endroit où cette programmation s’est produite à l’endroit où elle est à travers l’épreuve du temps. »

Cependant, il a également déclaré que la principale crypto-monnaie manque de valeur intrinsèque ou de valeur fondamentale et objective. Ensuite, il l’a comparé à la bulle de la tulipe en disant, dans une perspective historique, il y a beaucoup de choses qui n’avaient aucune valeur intrinsèque mais avaient une valeur perçue et sont devenues chaudes et froides.

« Il faut juste savoir ce que c’est. Ce pourrait être des tulipes en Hollande.

Selon CNBC, Dalio possède un pourcentage plus faible de bitcoins par rapport aux avoirs en or de son portefeuille.

Ne va pas manquer ça

L’hôte de la conférence SALT, la société d’investissement alternative d’Anthony Scaramucci, le co-directeur des investissements de SkyBridge, Ray Nolte, a quant à lui déclaré lors de l’événement qu’ils avaient un investissement de 12% dans le bitcoin.

Plus tôt cette semaine lors de la conférence, l’investisseur milliardaire Steven Cohen a également déclaré qu’il espérait ne pas manquer les opportunités présentées par les monnaies numériques.

Cohen, le fondateur de Point72 Asset Management, a partagé qu’il était un peu sceptique en ce qui concerne les cryptos jusqu’à récemment, lorsque son fils, un «cryptomane», l’a aidé à changer d’avis.

« Une fois que j’ai décidé qu’il y avait des opportunités et que j’ai pensé que cela pourrait être un espace comme Internet – cela pourrait être incroyablement transformationnel – je n’allais pas manquer ça. »

Cohen, qui a une valeur nette de 11,1 milliards de dollars, s’aventure plus profondément dans le monde de la cryptographie à la fois à titre personnel et dans son entreprise. Il s’intéresse également au métaverse où « votre esprit peut se déchaîner ».

