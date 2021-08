Coimbatore Junction des chemins de fer indiens récompensée par la cote Platine de l’IGBC pour son respect de l’environnement ; détails

in

Récemment, la gare de Coimbatore Junction, dans l’État du Tamil Nadu, a été classée Platine par l’IGBC.

Jonction de Coimbatore respectueuse de l’environnement : les chemins de fer indiens prennent diverses mesures pour se transformer en un mode de transport vert. À cet égard, de nombreuses gares ferroviaires à travers le pays sont reconnues par l’Indian Green Building Council (IGBC) pour avoir adopté des pratiques vertes durables. Récemment, la gare de Coimbatore Junction, dans l’État du Tamil Nadu, a été classée Platine par l’IGBC. Selon le ministère des Chemins de fer, Coimbatore Junction of Southern Railways est la sixième gare ferroviaire du réseau des chemins de fer indiens à obtenir la note Platine de l’IGBC. L’IGBC, qui fait partie de la CII, est le premier organisme de certification verte et d’autres services connexes.

Le mois dernier, le nouveau bloc OPD de l’hôpital ferroviaire de Vijayawada, dans l’Andhra Pradesh, a également reçu une reconnaissance de niveau Platine dans la catégorie « Nouveau bâtiment de service ». Le bloc OPD est le premier bâtiment de service de ce type à recevoir une cote Platine par le Conseil, selon la zone South Central Railway. Il y a quelques mois, IGBC avait également re-certifié la gare de New Delhi (NDLS) avec la notation Platinum Green Station. Plus tôt cette année, la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) de la ville de Mumbai est devenue la première gare du Maharashtra à obtenir la certification Or selon le système de notation IGBC de CII.

La cote Green Railway Stations est la première cote holistique du pays, qui vise à aborder la durabilité environnementale dans les gares à travers le pays. L’objectif principal de ce système de notation par IGBC est de faciliter l’adoption de concepts respectueux de l’environnement, de réduire ainsi les impacts environnementaux négatifs dus à l’entretien et à l’exploitation des gares, ainsi qu’à améliorer l’expérience globale des passagers ferroviaires dans les gares. Il est dit que ce système IGBC de notation des gares aide la direction des gares à comprendre leur position actuelle par rapport aux « performances vertes » de la gare ainsi que les mesures qui doivent être prises pour améliorer les performances.

