Coin Analytics – Plateforme de trading d’analyse cryptographique ⋆ Crypto nouveaux médias

L'avenir de la crypto-navigation

Dans le monde perfide des investissements financiers, il est difficile de grimper et de glisser et de tomber facilement. La plupart des traders passeraient des heures à observer les graphiques en utilisant une analyse technique et une action méticuleuse des prix. Après une recherche rigoureuse des mécanismes fondamentaux validant de nombreux indicateurs et rapports KPI d’indices ou rapports CFTC ou similaires pour trouver des opportunités de marché et déterminer des stratégies d’entrée ou de sortie. Tout ce travail manuel peut prendre des jours ou des semaines à décider, puis lorsque les transactions sont exécutées, les conditions du marché ont changé depuis lors, ce qui signifie généralement des transactions infructueuses ou peu de rendement ou une croissance manquante. De plus, comme c’est extrêmement laborieux, il est probable qu’une certaine forme d’analyse puisse être manquée en cours de route, conduisant à des décisions incorrectes et affectant à nouveau les performances.

Chez Coin Analytics, avec notre expérience combinée de plus de trente ans, nous comprenons cette situation. Nous comprenons que les marchés financiers en ces temps évoluent trop vite pour que la méthodologie traditionnelle de négociation manuelle humaine soit efficace ou ait vraiment la capacité de maximiser les opportunités. Par conséquent, notre équipe dédiée a développé et lancé une plate-forme de trading d’entreprise qui peut calculer toutes ces variables automatiquement pour fournir au trader les meilleures décisions possibles à ce moment-là avec une vitesse et une précision incroyables pour vous permettre de maximiser les opportunités. Nous avons créé un outil qui amplifie la capacité des traders à devenir plus performants.

L’équipe Coin Analytics a publié une plateforme de trading analytique qui est le compagnon idéal pour un trader expérimenté ou un investisseur passif dans les crypto-monnaies. La plate-forme CANAL propose une analyse automatisée en temps quasi réel du marché de la cryptographie. Il fournit des informations globales sur le marché pour une analyse technique approfondie de chaque crypto-monnaie avec des signaux de trading quotidiens intelligents. Il fournit également un outil d’optimisation de portefeuille et une analyse d’évaluation des risques facile à utiliser avec des capacités de backtest de stratégie.

Bien qu’il ne soit pas destiné à être utilisé comme un outil de trading journalier, il est cependant équipé pour effectuer une analyse des tendances à moyen et long terme. Cela inclut le support graphique automatisé de Fibonacci Retracement et les seuils de résistance pour l’achat et la vente. Évaluation automatisée des risques avec analyse des pertes et classement des performances de la stratégie automatique à l’aide du ratio de Sortino annualisé.

Les marchés boursiers et de matières premières traditionnels ont eu leur temps et leur succès, mais de nos jours, le marché numérique 24h / 24 et 7j / 7 nécessite une analyse et une exécution plus rapides. Le marché des crypto-monnaies a une minuscule capitalisation boursière par rapport aux autres marchés, mais la nouvelle ère apporte des exigences de plus en plus sophistiquées pour cette technologie. Ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde adopte cette nouvelle technologie, tout comme l’Internet des objets.

Le marché de la cryptographie par rapport aux autres marchés a actuellement une petite capitalisation boursière et avec la hausse de la demande a un potentiel de croissance important. Au cours des trois dernières années, même avec des sommets historiques, l’or n’a augmenté que de 75 % au mieux. Le NASDAQ a également atteint un niveau record, mais n’a enregistré au mieux qu’une croissance de 135 %. Même en comparant la croissance fantastique d’Amazon, elle ne se compare toujours pas à la seule croissance du marché Bitcoin avec plus de 650%.

C’est une excellente occasion d’entrer sur le marché de la cryptographie et de faire partie de la prochaine grande transition de richesse. Bien sûr, toutes les récompenses entraînent plus de risques, mais avec une évaluation et une stratégie des risques automatisées et robustes, nous pouvons grimper efficacement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la communauté Canal et rejoignons-nous dans le voyage. Pour plus d’informations veuillez nous contacter sur [email protected]

