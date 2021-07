Coin Bureau détaille l’objectif de prix d’Axie Infinity (AXS), dit qu’Altcoin explosif pourrait apporter la crypto aux masses Crypto new media

L’hôte pseudonyme du point de vente crypto Coin Bureau examine de près le jeu et le jeton basés sur la blockchain Axie Infinity (AXS).

Le chercheur populaire, qui s’appelle simplement Guy, a déclaré à ses 1,1 million d’abonnés YouTube que le prix d’AXS augmenterait probablement de manière significative avant la fin de l’année, tant que le jeu basé sur la blockchain maintiendra son taux d’adoption croissant.

“En ce qui concerne le niveau d’AXS que pourrait atteindre la fin de l’année, je pense que 100 $ est une attente plus raisonnable et plus raisonnable, surtout si Axie Infinity continue de voir l’adoption par les utilisateurs.”

Au moment de la rédaction, AXS se négocie à 40 $, selon CoinGecko.

L’influenceur crypto met en évidence deux facteurs fondamentaux qui, selon lui, pourraient soutenir la tendance haussière d’Axie Infinity jusqu’à la fin de l’année.

« Cela aide certainement qu’AXS ait une capitalisation boursière de taille moyenne, ce qui signifie qu’il a beaucoup de marge de progression par rapport aux autres cryptos. Non seulement cela, mais le long calendrier d’acquisition d’AXS signifie qu’il est peu probable que l’équipe, les conseillers et les investisseurs privés voient une grave compression des prix. »

Selon Guy, un autre facteur clé pourrait contribuer au succès à long terme du jeu basé sur la blockchain.

« Quand quelque chose qu’ils ont construit était loin d’être parfait pour leurs utilisateurs, ils l’ont abandonné sans hésitation et ont essayé autre chose. Ce niveau d’engagement envers la cohérence, la qualité et la communauté est très rare à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la crypto-monnaie, et c’est fondamentalement à quoi Axie Infinity doit son succès.

Guy ajoute qu’Axie Infinity a le potentiel de faire découvrir la crypto-monnaie aux masses.

“Il y a encore tellement de place pour qu’Axie Infinity grandisse aussi, et ce pourrait bien être le tueur [decentralized application] cela prendra le courant principal de la crypto-monnaie.

