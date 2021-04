Coin des analystes: ACC- Volumes en ligne; les réalisations mixtes diminuent légèrement les ventes

Volumes en ligne; les réalisations mixtes réduisent légèrement le volume des ventes de ciment d’ACC à 7,97 millions de tonnes

Le chiffre d’affaires autonome de 42,9 milliards (+ 23% en glissement annuel, + 4% au trimestre) est inférieur de 1 à 2% à l’estimation du consensus de Bloomberg et à nos prévisions, grâce à une baisse de 1% des réalisations mixtes, tandis que le volume de ciment était conforme à notre estimation.

L’EBITDA de 8,6 milliards de roupies (+ 47% sur un an, + 23% sur le trimestre) était de 21% / 26% au-dessus de nos estimations / consensus, en raison de la baisse des coûts de l’énergie / du carburant et des matières premières (tous deux 10% inférieurs à nous). Le PAT rapporté autonome au 1T à 5,6 milliards de roupies (+ 74% sur un an, + 20% sur le trimestre) était 27% / 30% au-dessus du consensus / nos estimations tirées par un EBITDA plus élevé et une dépréciation moindre.

Volumes en ligne; les réalisations mixtes ont légèrement réduit le volume des ventes de ciment d’ACC à 7,97 millions de tonnes (par rapport à notre estimation de 8 millions de tonnes) a augmenté de 21% en glissement annuel, grâce à une demande robuste et à une base plus faible. Le volume de béton prêt à l’emploi (RMC) a encore récupéré 14% qq à 0,83 mcu. m (vs notre estimation de 0,85) mais sont toujours en baisse de 11% yy (-22% / – 43% / – 83% yy au 4T / 3T / 2QFY20).

La réalisation mixte à Rs 269 / sac (plat qq, + 1% yy) était 1% en dessous de notre estimation de Rs 273 / sac, tandis que la réalisation ciment à Rs 244 / sac (plat qq, + 7% yy) était largement en ligne avec notre estimation de `245 / sac. La baisse des coûts d’électricité / de carburant, des stocks et des coûts de fret augmente les marges d’EBITDA par tonne.Les coûts de puissance et de carburant par unité à `1.009 (+ 3% t / t, -10% yy) étaient de 9% inférieurs à notre estimation, la hausse du coût du consommation / mix énergétique.

Les coûts unitaires de fret à Rs 1 366 (+ 3% qq, -5% yy) étaient 3% inférieurs à notre estimation, car l’augmentation des expéditions directes, l’optimisation des entrepôts et du réseau et les économies d’approvisionnement atténuent l’impact des coûts plus élevés du diesel. Le coût total des matières premières était d’environ 10% inférieur à notre estimation en raison de la baisse des stocks et de la baisse des achats de ciment commercialisé. Dans l’ensemble, le coût variable par unité à `3311 (-3% qq, + 1% yy) était de 7% inférieur à notre estimation de Rs 3557.

Les frais de personnel étaient de -17% qq à Rs 2,1 milliards (-1% yy, 7% en dessous de notre estimation), tandis que les autres dépenses à Rs 5,9 milliards (en ligne avec notre estimation), étaient de + 6% yy. Le coût fixe unitaire à `996 / t (-6% qq, -14% yy) était d’environ 2% inférieur à notre estimation. Globalement par unité d’opex à Rs 4,307 (-4% qq, -3% yy) était ~ 6% en dessous de notre estimation de `4,570.

Avec des coûts unitaires inférieurs compensant une réalisation mixte légèrement inférieure, l’EBITDA mixte par unité à Rs 1 078 (+21 yy, + 19% t / t) était de 22% au-dessus de notre estimation de `885 / t.

