Les rapports des médias indiquent que PGCIL pourrait monétiser davantage les actifs via la route Invit au cours de l’exercice 23E. Nous révisons notre PT à Rs 250 (à partir de Rs225) à 2,1x PB le 23 septembre (à partir de 1,8x).

À retenir : le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a approuvé 159 milliards de roupies pour des projets de transport inter-États. Le conseil d’administration de Power Grid (PGCIL) se réunit le 15 décembre 2021 pour discuter d’un dividende intérimaire. Le ministère de l’Énergie (MOP) a examiné le projet potentiel de 500 milliards de dollars au Ladakh pour des mises à jour. Les rapports des médias indiquent que PGCIL pourrait monétiser davantage les actifs via la route Invit au cours de l’exercice 23E. Nous révisons notre PT à Rs 250 (à partir de Rs225) à 2,1x PB le 23 septembre (à partir de 1,8x). Acheter.

Augmentation de 2,4 fois par trimestre du pipeline d’offres de transport au cours de l’exercice 2QFY21 à 256 milliards de roupies : le MNRE et le MOP ont approuvé des projets de lignes de transmission inter-États d’une valeur de 159 milliards de roupies en décembre 2021, ce qui est une étape dans le processus d’attribution du pipeline d’offres de PGCIL. Les projets sont principalement destinés à évacuer les projets d’énergies renouvelables (ER) – 14 GW au Rajasthan, 4,5 GW au Gujarat et 1 GW au Madhya Pradesh. En novembre 2021, les ministères ont simplifié la planification des projets de transport en dissolvant les comités régionaux qui constituaient une couche supplémentaire pour les approbations progressives. Nous pensons que, alors que les offres de production d’énergies renouvelables continuent de s’accélérer, étant donné le temps d’installation plus court d’un an par rapport à 4 ans pour le thermique, le pipeline de transmission devrait augmenter de manière directionnelle.

Projet potentiel de T&D au Ladakh de 500 milliards de roupies à l’ordre du jour du ministère : le ministère a présidé une réunion pour faire le point sur le projet RE de 10 GW prévu à Leh et les travaux associés en novembre 2021. 20 000 acres ont été identifiés pour une utilisation immédiate et 20 000 autres étaient en cours d’identification. La PGCIL a été chargée de réviser le projet d’évacuation de la transmission avec un délai d’achèvement du projet de 5 ans. Le PGCIL lors d’une réunion d’analystes a souligné qu’il pourrait s’agir d’un projet de 500 milliards de roupies avec 210 milliards de dollars dépensés dans la première phase. Depuis lors, aucun autre détail n’a été donné et les chiffres définitifs et le fait de savoir si PGCIL pourrait recevoir une partie sur la base de la nomination sont des catalyseurs pour la société.

Les rapports des médias indiquent que les actifs de 75 milliards de roupies pourraient être monétisés au cours de l’exercice 23E : PGCIL a remporté 22 projets dans le cadre d’appels d’offres concurrentiels basés sur les tarifs (TBCB) d’une valeur de 364 milliards de dollars. Cinq projets opérationnels de Rs 72bn ont été monétisés au 1QFY22. Cinq des Rs 154 milliards sont opérationnels et le solde de 12 projets de Rs 138 milliards sont en attente d’achèvement. Le plan national de monétisation indique une monétisation de 75 milliards de roupies au cours de l’exercice 23E et de 150 milliards de roupies au cours des exercices 24 et 25 pour PGCIL. Nous pensons qu’elle est maintenant dans un cercle vertueux de paiement de dividendes plus élevés grâce à la monétisation.

Potentiel de hausse de 30 à 40 % par rapport à l’objectif FY23E de 75 à 100 milliards d’investissements Rs : PGCIL détient une part de marché de 40 % dans les projets TBCB. Un ajout progressif de 148 milliards de dollars au pipeline pourrait voir l’objectif de dépenses en capital pour l’exercice 23E passer à 105-130 milliards de roupies. PGCIL s’échangeait à 2-2.1x PB dans le passé lorsque la visibilité sur les investissements T&D et la croissance des bénéfices en hausse s’amélioraient. Nous révisons notre PT à Rs 250, le valorisant à 2,1x le PB le 23 septembre contre 1,8x plus tôt, en tenant compte des développements incrémentiels après le 2T qui renforcent encore la visibilité croissante du pipeline. Le PE implicite est 11,1x le 23 septembre, qui est le PE moyen historique pour PGCIL.

Le rendement du dividende est de 5 %, avec des initiatives non essentielles telles que les compteurs intelligents, les activités de distribution, la recharge des véhicules électriques offrant une valeur d’option future. Le ROE rapporté devrait s’améliorer à 19-19,6% contre 17-17,5% et augmenter à mesure que le paiement augmente. Risques baissiers : 1) PGCIL perd fortement sa part de TBCB. 2) Changement de position dans la monétisation InvIT ou l’utilisation du produit.

