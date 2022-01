Coin des analystes : Acheter sur HCL Tech, commentaire de gestion confortable

La dynamique de la demande durable pour l’ingénierie cloud et numérique profite à HCLT, compte tenu de sa forte présence au sein d’IMS et d’ER&D et des investissements continus dans les capacités.

Nous nous attendons à ce que la solide performance des activités de services de HCL, en particulier la verticale ER&D, se poursuive alors que l’environnement de la demande reste favorable. Nous sommes également rassurés par l’amélioration des commentaires de la direction sur la dynamique de croissance continue de l’activité Services informatiques.

La dynamique de la demande durable pour l’ingénierie cloud et numérique profite à HCLT, compte tenu de sa forte présence au sein d’IMS et d’ER&D et des investissements continus dans les capacités. De solides ajouts d’effectifs et des contrats conclus reflètent la confiance de la direction dans une dynamique de croissance durable.

Nous continuons de voir un potentiel dans l’activité Produits et plateformes de HCLT. Alors que le récent départ du responsable des produits a suscité des inquiétudes quant à la reprise des activités.

Sur une base combinée, HCLT devrait générer une croissance du chiffre d’affaires en USD de 13,1% au cours des FY21-23E. Nous nous attendons à ce que la marge EBIT se stabilise à 20 % au cours de l’EX23E, ce qui devrait l’aider à générer un TCAC PAT de 14,3 % sur les exercices 21-23E.

La récente révision de la politique de paiement de HCLT (au moins 75 % du revenu net, contre 50 %) au cours de l’exercice 22-26 est positive. Un paiement plus élevé reflète un changement stratégique visant à se concentrer sur la croissance organique et à limiter les investissements inorganiques aux acquisitions ciblées et basées sur les capacités (par rapport aux acquisitions relutives importantes). Nous maintenons notre note « Acheter » car nous prévoyons une traction dans l’activité Services en 2HFY22E et FY23E, grâce à des accords plus élevés axés sur IMS/Cloud.

Activité de services – l’ajout d’effectifs illustre la force : il existe une grande divergence entre la croissance du chiffre d’affaires et l’ajout d’employés chez HCLT au cours des quatre derniers trimestres, ce qui se démarque de ses pairs. Nous voyons la fin avant de l’employé

ajout (~ 35 000 au cours des quatre derniers trimestres, +22% en glissement annuel) comme une mesure intelligente et une protection contre la crise actuelle de l’offre.

Il souligne également la confiance de la direction dans l’accélération de la croissance de l’activité Services au cours des prochains trimestres, ce qui devrait permettre de ramener la croissance du chiffre d’affaires et la productivité des salariés à leurs niveaux historiques. Les embauches plus récentes ont connu une accélération et devraient encore augmenter. HCLT a embauché 5,5k freshers au 2T (v/s 3,5k au 1T) et a l’intention d’embaucher 20k freshers au cours de l’EX22. Nous prévoyons que HCLT générera une croissance du chiffre d’affaires en USD de 14,1% dans les services au cours des FY21-23E.

Produits et plates-formes – une course cahoteuse à venir : l’activité Produits et plates-formes de HCLT, qui abrite également des logiciels acquis auprès d’IBM, a été confrontée à de multiples défis tels que : 1) l’arrêt de certains produits, 2) la baisse des revenus du 2TQFY22 entraînée par des retards de fin de trimestre dans signatures d’accords, et 3) la démission de M. Darren Oberst, PDG de HCL Software.

L’attrition du leadership dans une entreprise déjà en difficulté augmente le risque d’une reprise durable. Les orientations et les commentaires de la direction concernant l’activité P&P sont progressivement devenus prudents. Nous avons créé une analyse de sensibilité, qui montre que même dans un cas d’ours (baisse de 4 % du chiffre d’affaires P&P au cours de l’EX23E), l’impact sur le BPA est limité à 2,6 %.

Les valorisations offrent une marge de sécurité : compte tenu de ses capacités approfondies en matière d’IMS et de partenariats stratégiques, d’investissements dans le cloud et de capacités numériques, nous nous attendons à ce que HCLT émerge plus fort grâce à une augmentation attendue de la demande des entreprises pour ces services. L’action se négocie actuellement à environ 20,1x FY23E EPS, ce qui offre une marge de sécurité. Notre TP est basé sur 25x FY23E EPS. Nous maintenons notre cote d’achat.

