Par Edelweiss

De multiples points positifs en jeu La fusion de ZEEL avec Sony — soumise à l’approbation du régulateur et des actionnaires — répond à la plupart des préoccupations de ses parties prenantes. Le maintien de Punit Goenka en tant que directeur général pendant cinq ans permet une continuité pour se concentrer sur « un contenu à faible coût et durable ». Cela arrive à un moment d’un autre point positif pour l’ensemble du secteur : la TRAI a demandé des suggestions pour améliorer la facilité de faire des affaires pour les radiodiffuseurs pour un document de consultation d’ici le 5 janvier 2022, les données sur les revenus publicitaires montrent une bonne trajectoire. Nous nous attendons à ce que la fusion se produise plus tôt que tard. Maintenez « ACHETER » sur ZEEL avec un TP de Rs 428, car les problèmes liés au conseil d’administration sont susceptibles d’être résolus d’une manière ou d’une autre.

Nos principales réflexions sur une fusion probable :

Le principal promoteur sera Sony, et le conseil d’administration sera plus fort en termes de gouvernance d’entreprise et de performance. 2. Les promoteurs de Sony India auront le droit de nommer une majorité d’administrateurs au conseil d’administration de la société fusionnée. 3. Les actionnaires de SPNI injecteront également du capital de croissance dans le cadre de la fusion, de sorte que SPNI dispose d’environ 1,575 milliard de dollars pour poursuivre d’autres opportunités de croissance. Il sera bien financé pour investir dans les OTT et les films. 4. Le risque de vendre à un joueur prédateur tel que Jio disparaît. 5. Sony est un puissant diffuseur de télévision, en particulier dans les genres comédie et thriller. 6. M. Punit Goenka est un bon chef d’entreprise depuis de nombreuses années. 7. L’entreprise aurait de toute façon eu besoin d’un investisseur stratégique, et une entreprise de médias fait mieux l’affaire. 8. Dans l’ensemble, structurellement une bonne affaire. Sony détient 9 % de part de marché, ZEEL 18 % ; l’entité combinée sera donc la plus importante en Inde avec 27 % contre Star à 24 %. De plus, il devrait libérer d’énormes synergies en matière de contenu et d’OTT. L’OTT fusionné aurait une part d’audience de 13 à 15 %. Dans le même temps, faites attention à la façon dont le chevauchement des chaînes de télévision et de l’OTT est résolu.

Perspectives et valorisation : S’améliore ; maintenir « ACHETER » Nous nous attendons à ce que la plupart des investisseurs institutionnels soutiennent cette opération. On avait mentionné plus haut que les promoteurs vont se battre contre la fusion. Si la fusion se réalise, certains investisseurs pourraient avoir des inquiétudes quant au maintien de Goenka en tant que directeur général, mais le conseil d’administration sera dominé par Sony, ce qui répondrait à cette préoccupation. La fusion comble des lacunes dans le portefeuille de ZEEL dans les genres sportifs, comiques et policiers. De plus, à un moment donné, les investisseurs minoritaires auraient dû rechercher un investisseur stratégique, qui serait abordé dès le départ avec ce prétendant potentiel.

L’action ZEE a plus que doublé au cours des six derniers mois. Néanmoins, nous conservons ‘BUY/SO’ avec un TP de Rs 428 (le plus agressif sur Street)

au fur et à mesure que les problèmes de gouvernance d’entreprise sont résolus. Le risque principal est une vague 3 sérieuse de Covid et l’accord ne passe pas.

