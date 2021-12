Le récent accord avec DHFL aide Piramal à rééquilibrer son portefeuille et à offrir une solide plate-forme de croissance dans le logement.

Points clés à retenir: Le récent accord avec DHFL aide Piramal à rééquilibrer son portefeuille et à offrir une solide plate-forme de croissance dans le logement. Le cycle immobilier favorable, la forte croissance du commerce de détail et les récupérations des DHFLs en baisse devraient générer un TCAC de bénéfice de 14% dans les activités de prêt au cours des FY22-24e. Dans l’industrie pharmaceutique, les projets CDMO et la récupération des génériques hospitaliers devraient générer un TCAC Ebitda de 29 % au cours de l’EX22-24e. Grp. les bénéfices devraient croître à 22% CAGR au cours des FY22-24e. Nous initions la couverture à « acheter » et PT Rs 3 050.

Réorientation du portefeuille de gros à équilibré : Le récent accord de PEL avec DHFL a augmenté son mix de vente au détail à 36%, contre 12%. Une large distribution avec la réactivation des succursales et une forte demande de logements devrait entraîner un TCAC de 28 % dans les prêts aux particuliers au cours de l’exercice 22-24, portant la part des prêts aux particuliers à 50 % du total d’ici l’exercice 24. Le dénouement de la vente en gros de livres pèsera sur la croissance globale des prêts à court terme ; nous constatons une accélération de la croissance des prêts de 8 % en glissement annuel au cours de l’EX23 à 14 % au cours de l’EX24e.

Les problèmes de qualité des actifs culminent, le tampon de provisionnement offre un confort : Les prêts de phase 3 de PEL à 4,6% (pré-fusion) sont stables depuis les trois derniers trimestres et post-fusion sont tombés à 3,1% avec une couverture de 51%. Provisions à 6,7% de corp. les prêts peuvent aider à absorber le stress des prêts restructurés (2,1 % des prêts). PEL devrait profiter d’une reprise des ventes des constructeurs. La récupération du pool décomptabilisé de Rs 75 milliards de NPL de DHFL (carry nil value in books) peut augmenter les bénéfices.

Multiples catalyseurs dans les activités de prêt : La mise à l’échelle du livre de détail et les récupérations du livre décomptabilisé de DHFL devraient générer un TCAC de 14 % dans les bénéfices des entreprises financières au cours de l’exercice 22-24e. Nous voyons un RoA de 2,2 à 2,3 % sur les FY23-24e. Nous prévoyons une récupération de 3 % chacun au cours de l’exercice 23 et de l’exercice 24 dans notre scénario de base ; une reprise plus élevée de 500 points de base pourrait augmenter l’EX24e de 15 % et le ROE de 120 points de base. Une amélioration potentielle de la notation à moyen terme peut réduire les coûts de financement et améliorer la capacité de réduire le risque du livre sans compromettre les rendements.

Un pipeline solide et des investissements CDMO pour stimuler la croissance de la Pharma : Le segment CDMO devrait devenir un moteur de croissance clé pour les activités pharmaceutiques. PEL se distingue par une empreinte de fabrication diversifiée, y compris dans les régions occidentales, plus proche du client. Piramal CDMO dispose de 36 molécules en Phase III, ce qui les place dans une position confortable sur la visibilité des revenus. Les génériques hospitaliers complexes continuent sur la voie du rétablissement post-pandémique. L’entreprise indienne de soins de santé aux consommateurs cherche à atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards de roupies par an avant de s’efforcer de devenir rentable.

Défusion pour simplifier la structure de l’entreprise, libérer de la valeur : La scission proposée des activités pharmaceutiques et financières pourrait simplifier la structure de l’entreprise, affiner l’orientation de la gestion, améliorer la transparence autour des données financières pour les deux secteurs verticaux et entraîner une réévaluation à mesure que les remises des conglomérats diminuent.

La valorisation basée sur le SOTP de 3 050 Rs implique un potentiel de hausse de 21 % : Une combinaison d’une croissance saine, d’un rééquilibrage du portefeuille et d’une division verticale peut aider à réévaluer. Les principaux risques sont a) une montée en puissance plus lente du commerce de détail ; b) des récupérations plus faibles ; c) ralentissement des opportunités CDMO ; d) l’impact négatif du Covid ; e) informations sectorielles. Notre PT basé sur SOTP valorise les activités de prêt à 1,4x BV/1,5x ABV (23 décembre) et le core pharma à 18,4x EV/Ebitda 23 décembre (implique une valorisation de l’investissement CAGR/PE de 32 % en 2020).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.