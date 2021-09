Compte tenu de cette performance, la dynamique continue au cours des 15 derniers mois est un développement sain.

Des performances supérieures aux attentes ; Perspectives prometteuses : avant même que le nouveau PDG ne prenne le relais, probablement en octobre 21, GCPL a toujours bien performé dans diverses grandes catégories au cours de l’année écoulée. Comme souligné dans notre note de résultats 1QFY22, les deux catégories nationales clés d’insecticides ménagers (HI) et de savons ont affiché un TCAC à deux chiffres sur deux ans au cours du trimestre.

La dynamique des ventes entraîne également une augmentation de la rotation des actifs. Par conséquent, le ROCE semble sur le point de franchir les niveaux de 20 % pour la première fois en une décennie, après avoir stagné au milieu de l’adolescence pendant la majeure partie de cette période. Les perspectives restent prometteuses, avec la possibilité d’améliorations significatives. Les ROCE pourraient encore s’améliorer dans le cas où a) la dynamique des ventes s’accélère davantage sous la direction du nouveau PDG, b) une nouvelle augmentation de la contribution des activités domestiques à marge plus élevée et à ROCE plus élevé aux ventes (marges près de 2 fois plus élevées en domestique vs international business), et c) la poursuite des efforts d’amélioration des marges et du ROCE à l’international. Maintenir ‘acheter’, avec un TP de Rs 1 250 (45x Dec’23 EPS). Après avoir signalé de fortes ventes de l’ordre de 15 à 16 % au cours de l’EX21, HI et Savons (représentant ensemble ~74 % des ventes nationales) ont de nouveau enregistré une croissance des ventes à deux chiffres au cours du 1QFY22 (nombre réel non communiqué). HI a enregistré un pic de croissance des ventes de 0,9 % au cours des quatre années se terminant l’EX20, trois de ces années ayant connu une baisse des ventes. Compte tenu de cette performance, la dynamique continue au cours des 15 derniers mois est un développement sain.

Les savons ont enregistré un TCAC décevant de 2,8 % au cours des quatre années se terminant l’EX20. En conséquence, l’amélioration actuelle est remarquable. Il n’y a pas de facteurs liés au Covid en jeu actuellement dans le cas de HI. Dans la catégorie Personal Wash, même si l’impact Covid s’atténue, le comportement habituel pour maintenir l’hygiène conduit à une utilisation plus élevée. La pénétration dans Hand Wash est susceptible d’être d’environ 2x les niveaux pré-Covid même à l’avenir.

Comme souligné dans notre note détaillée de juin 21, les antécédents à long terme de HI et des savons ont été excellents, à l’exception de la période FY16-20 – avec HI connaissant un TCAC de ~ 19% des revenus et les savons un TCAC de ~ 11,5% en particulier sur FY10–16.

Bilan en amélioration : après près d’une décennie de ROCE au milieu de l’adolescence, le ROCE devrait dépasser 20 % au cours de l’EX22, en raison de : a) la récente reprise de la croissance du chiffre d’affaires national, b) une augmentation de la part de la marge plus élevée , augmentation du ROCE de l’activité domestique (57% des ventes consolidées en FY21 contre 55% en FY20), c) le moratoire sur les acquisitions importantes, d) la meilleure utilisation des capacités, et e) la réduction de la dette.

