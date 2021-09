Nous prévoyons que LTTS générera une forte croissance des revenus au cours des prochaines années et le conservera comme notre premier choix dans le domaine des services informatiques à moyenne capitalisation.

Une aspiration optimiste pour l’EX25 menée par de fortes perspectives de demande : nous avons assisté à la journée des analystes de LTTS, où la direction a expliqué son aspiration à atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars pour l’exercice 25, ainsi qu’une marge EBIT de 18 %. La direction a indiqué que la numérisation accélère les dépenses en ER&D et devrait en bénéficier en raison de : 1) de solides capacités, 2) une présence multiverticale et 3) une part de portefeuille solide. Nous prévoyons que LTTS générera une forte croissance des revenus au cours des prochaines années et le conservera comme notre premier choix dans le domaine des services informatiques à moyenne capitalisation.

LTTS bien placé pour capter la dynamique de la demande : LTTS est bien placé pour capter la dynamique globale de la demande car il s’agit de l’une des principales sociétés de services ER&D pure play au monde. Il travaille avec 57 des 100 plus grands dépensiers mondiaux en ER&D. Il bénéficie également d’une solide part de portefeuille car il figure parmi les deux principaux fournisseurs avec la plupart de ses 30 principaux comptes, notamment en étant le premier fournisseur pour quatre des cinq principaux clients. La présence multiverticale de LTTS (v/s une seule ou quelques verticales pour ses pairs) lui permet de tirer parti de ses capacités interverticales pour construire ses offres de solutions. Compte tenu de la forte demande et de l’amélioration de la visibilité, la direction a établi un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars/1,5 milliard de dollars au 2T-3TFY23/FY25, avec une marge EBIT d’environ 18 %.

Ses prévisions FY25 impliquent un CAGR des revenus FY21-25 USD d’environ 20% et indiquent une grande confiance de la direction dans l’environnement de la demande ainsi que dans sa capacité à gagner des parts dans tous les secteurs verticaux clés. La direction s’est davantage concentrée sur la mise à l’échelle des grands comptes ainsi que sur les grandes transactions, ce qui stimulera la croissance. Il voit une marge d’amélioration de la marge, menée par un nouveau déplacement vers l’étranger.

Évaluation et vue – une croissance à la pointe de l’industrie pour défendre des multiples riches : la direction a fourni de solides perspectives, ce qui implique une dynamique de croissance d’environ 20 % sur les FY21-25E. De plus, il a réitéré son objectif de maintenir ses orientations réalisables, malgré les risques liés aux clients et à l’attrition. Nous voyons cela comme une indication qu’il peut également y avoir un risque potentiel à la hausse pour son aspiration à un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars d’ici l’exercice 25. La direction est confiante dans le maintien de la marge segmentaire, malgré les vents contraires à court terme d’un environnement d’approvisionnement serré. De plus, ses perspectives de marge à moyen terme d’environ 18% d’EBIT impliquent une expansion de la marge. Notre TP de Rs 4 530 par action implique 39x le BPA pour l’exercice 23E (v/s 31x plus tôt), compte tenu de ses solides prévisions à moyen terme et de sa visibilité accrue sur les bénéfices. Nous maintenons notre cote d’achat.

