Adani Ports a été réévalué à 15-17x EV/Ebitda au cours de cette période.

Adani Ports a sous-performé le Nifty de 14% depuis que des questions ont été soulevées sur la forte appréciation de trois FPI détenant principalement des actions d’Adani Group. Le D/E net du Groupe est de 1,9x, contre 3,4x en 2015 lorsqu’un problème important de gouvernance d’entreprise est apparu. De tels cas dans le passé ont été des opportunités d’achat, motivées par la force de l’entreprise et le promoteur prêchant la parole. Nous nous attendons à ce que cela reste intact alors que les volumes portuaires et la part de marché continuent de se renforcer. Acheter.

La hausse des dépôts interentreprises en 2015 a entraîné une baisse des valorisations à 10x EV/EBITDA : Adani Power a été un maillon faible pour le groupe Adani compte tenu des pertes signalées. Les dépôts interentreprises (ICD) d’Adani Ports ont augmenté de 58% en glissement annuel pour atteindre 57 milliards de roupies en 1HFY16 (septembre-15). L’action s’est corrigée de 45% en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les actionnaires minoritaires renflouer les pertes d’Adani Power. Karan Adani (PDG) s’est engagé à dénouer les ICD sur 18 à 24 mois.

.

..c’est à ce moment-là que la restructuration s’est accélérée : Adani Enterprises avait des participations croisées dans Adani Ports et Adani Power, qui a été scindée en 2015 avec Gautam Adani pour détenir une participation directe (vs via Adani Enterprises auparavant). Les ICD d’Adani Ports ont été ramenés à près de zéro en mai 2017 et le stock était en hausse de 80% par rapport aux plus bas. Parallèlement, les nantissements d’actions du promoteur ont augmenté, témoignant de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires. Adani Ports a réévalué à 15-17x EV/Ebitda au cours de cette période. Sur la question actuelle, la direction a publié un communiqué de presse officiel indiquant que les trois comptes d’investisseurs de portefeuille étrangers ne sont pas gelés et que les rapports sont trompeurs et erronés.

Le promoteur a pris part aux discussions après l’accord avec Total : en 2020, le groupe s’est engagé à réduire les engagements à des niveaux négligeables au motif qu’ils ne devraient pas faire partie intégrante de la structure du capital. Total (la société européenne de produits pétroliers) a conclu un accord de 2,5 milliards de dollars en janvier 2021 pour une participation de 20 % dans Adani Green et une participation de 50 % dans 2 GW d’actifs solaires en exploitation. Les promesses des promoteurs ont ensuite chuté de plus de la moitié dans toutes les sociétés du groupe, à l’exception d’Adani Power, qui est sur le point d’être radiée. L’endettement du groupe n’est pas aussi lourd qu’en 2015 lorsque les émissions d’ICD sont apparues. Le promoteur qui abandonne davantage les promesses de dons est un déclencheur positif.

Croissance du BPA 2,5x au cours des exercices 21-25E, s’échangeant en dessous de 16,7x EV/EBITDA moyen : notre Rs 910 PT basé sur DCF implique 16,7x EV/Ebitda pour l’exercice 23E, ce qui, selon nous, a une marge de progression supplémentaire si la part de marché gagne une surprise. Risque baissier : 1) Flux de nouvelles négatives incrémentales sur les FPI ; 2) Le gain de parts de marché dans les ports acquis déçoit.

