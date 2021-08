in

BOB a enregistré une solide performance bénéficiaire, soutenue par un NII solide et une nette amélioration des NIM nationaux.

Amélioration des perspectives de qualité des actifs ; mise à niveau vers ACHETER : Bank of Baroda (BOB) a enregistré de solides résultats, soutenus par une solide performance opérationnelle de base, malgré des tendances commerciales atones. Le NIM domestique s’est fortement amélioré de 39pb QoQ à 3,12 %. Les tendances de la qualité des actifs ont été stables séquentiellement dans un environnement difficile, avec un nouveau slippage à Rs 51,3 milliards (taux de slippage annualisé de 3,1%).

Cependant, des radiations et des mises à niveau plus élevées ont entraîné des tendances stables de la qualité des actifs – le ratio GNPA/NNPA a diminué de 1 pb/6 pb QoQ, tandis que le PCR était globalement stable à ~ 68 %. En outre, le total SMA 1/2 (> Rs 50 millions) a baissé à ~ 2,68 %, tandis que le portefeuille restructuré représentait 3,2 % des prêts. L’efficacité de la collecte (ex-Agri) était stable QoQ à 93%, meilleure vis-à-vis de nombreux autres pairs. Nous augmentons nos estimations de bénéfices de 47%/22% pour FY22/FY23E et estimons un RoA/RoE de 0,7%/10,3% d’ici FY23E. Nous augmentons notre note à ACHETER.

Un NII solide fait battre les bénéfices ; qualité des actifs stable : BOB a enregistré un bénéfice après impôts (PAT) de Rs 12,1 milliards (nettement au-dessus de notre estimation), grâce à une performance opérationnelle saine, avec une croissance de NII de 16% en glissement annuel (11% QoQ; 10% de mieux que MOSLE). Les NIM domestiques se sont fortement améliorés de 39pb QoQ à 3,12 %. Les autres revenus ont augmenté d’environ 63% en glissement annuel (environ 39% de baisse en QoQ) à Rs 29,7 milliards, affectés séquentiellement par de faibles décaissements. Ainsi, les revenus des commissions de base ont diminué d’environ 33 % en glissement trimestriel (en hausse de 22 % en glissement annuel). Ainsi, les revenus d’exploitation totaux ont augmenté d’environ 26% en glissement annuel (en ligne). L’Opex a augmenté de 12% en glissement annuel à Rs 51,5 milliards en raison d’une augmentation de 21% des dépenses liées aux employés. Ainsi, le ratio C/I est resté stable en QoQ à 47,5%. PPPP a augmenté d’environ 41 % en glissement annuel pour atteindre 57,1 milliards de roupies (28 %).

Sur le plan des affaires, la vague COVID 2.0 a considérablement entravé l’activité économique. En conséquence, les avances ont diminué d’environ 5 % en glissement trimestriel (environ 3 % de baisse en glissement annuel). Parmi les segments, la croissance du Retail s’est établie à 11,8 % en glissement annuel (QoT stable), tandis que le portefeuille Corporate a plongé d’environ 12 % en glissement annuel (baisse d’environ 11 % en glissement trimestriel). Le portefeuille des MPME a également baissé de 5% QoQ. Au sein de la vente au détail, Home/Auto a progressé de 8%/25% en glissement annuel. La croissance des dépôts a été stable en glissement annuel (en baisse d’environ 4 % en glissement trimestriel). La croissance de CASA s’est établie à 12,8% en glissement annuel, et le ratio CASA domestique s’est ainsi amélioré à 43,2% (v/s 42,9% au cours de l’EX21).

Points saillants du commentaire de la direction : Restructuration 1.0 : Commerce de détail (10,25 milliards de Rs) et entreprises (100,25 milliards de Rs) dont ~ 30 milliards de Rs ne sont pas des fonds. La banque porte une provision de Rs 12,57 milliards (15% sur la base des fonds). Restructuration 2.0 : Retail (Rs 38 milliards) et PME (Rs 5,62 milliards). La banque porte une provision de Rs 6,3 milliards. La restructuration des MPME s’élève à ~Rs 95 milliards. La banque s’efforce de maintenir les dérapages pour l’EX22 en dessous de 2%. Dans l’ensemble, la banque s’attend à des recouvrements totaux d’environ 140 milliards de roupies au cours de l’exercice 22.

Évaluation et vue : BOB a enregistré une solide performance bénéficiaire, soutenue par un NII solide et une nette amélioration des NIM nationaux. L’expansion de la marge a été soutenue par une amélioration de la composition des actifs, la croissance du commerce de détail étant restée forte, tandis que les prêts aux entreprises ont diminué de 11 % en glissement trimestriel.

La banque s’attend à une reprise de la croissance, tirée par les segments de détail, tandis que la croissance des entreprises connaîtrait une reprise progressive à mesure que la situation économique se normaliserait. La banque a déclaré une qualité d’actifs stable au cours d’un trimestre difficile, avec un CE stable à 93 %. Par ailleurs, le SMA 1/2 a baissé à ~2,7 % des prêts. Nous augmentons nos estimations de bénéfices de 47%/22% pour FY22/FY23E et estimons un RoA/RoE de 0,7%/10,3% d’ici FY23E. Par conséquent, nous augmentons notre note à BUY, avec un TP révisé de Rs 100 (0,7x FY23E ABV).

