Ceci, associé aux prochains lancements de VUL, élargirait le marché adressable d’ALL en Inde (en VUL par 2) et dans le monde (en offrant une large gamme de produits, des VUL aux M&HCV).

Ashok Leyland (ALL) est le deuxième plus grand fabricant de véhicules utilitaires en Inde et le troisième et 10e plus grand fabricant de bus/camions au monde, respectivement. Attendez-vous à une bonne reprise après les creux de l’EX21 : TOUS ont été confrontés à des défis liés à la faiblesse de la demande au 1QFY22. Cette fois-ci, la demande rurale est faible, mais la direction s’attend à un rebond grâce à des fondamentaux agricoles solides. Nous nous attendons à ce que la reprise de la demande en CV se maintienne et s’accélère au cours de l’EX22E. Avec une reprise attendue en FY22E/FY23E, sur une base basse de FY21, nous estimons que les volumes nationaux de M&HCV retrouveront les niveaux de FY20 en FY22E et dépasseront les volumes de pointe de FY19 en FY24E. La demande de véhicules utilitaires légers sera probablement aidée par le canal du commerce électronique. Il s’attend à ce que les dépenses de construction et d’infrastructure du gouvernement stimulent la demande de M&HCV. La mise à la casse volontaire des camions stimulerait la demande de CV, mais pas de manière substantielle.

Concentration sur la création et l’expansion d’un pool de bénéfices/revenus : ALL se concentre sur l’expansion et la création de nouveaux revenus et pools de bénéfices. La réduction des risques de l’activité M&HCV et l’expansion des activités naissantes – telles que les pièces de rechange (9 % des ventes de l’exercice 2020), les exportations (9 %), les véhicules utilitaires légers (12 %) et la défense (1 %) – sont les principaux domaines d’intervention. La part des camions nationaux dans le chiffre d’affaires est donc susceptible de se contracter à ~55% d’ici FY23E (v/s 68% en FY19). ALL a également mis en place une nouvelle verticale commerciale – Customer Solutions – ciblant une part plus importante du portefeuille client tout au long du cycle de vie du produit dans des domaines tels que la finance, les pièces de rechange et le carburant.

Nouvelles plates-formes – AVTR pour M&HCV et Phoenix pour LCV – pour augmenter la part de marché : Contrairement aux PV, la stratégie modulaire est rare dans les M&HCV dans le monde en raison du nombre plus élevé de SKU ainsi que des changements plus profonds requis dans la manière normale de faire des affaires. Cela pourrait être un moteur important de gains de parts de marché pour TOUS, car cela améliorerait le temps de réponse et conviendrait mieux à l’application pour le client. Ceci, associé aux prochains lancements de VUL, élargirait le marché adressable d’ALL en Inde (en VUL par 2) et dans le monde (en offrant une large gamme de produits, des VUL aux M&HCV).

Hausse des prix pour compenser l’inflation des coûts des matières premières : L’inflation des coûts des matières premières a continué de nuire à la marge brute de l’entreprise. Cependant, il a augmenté les prix des M&HCV (de 2%/2%/2,5% en oct’20/jan’21/avr’21) et des VUL (1,5%/1,5%/2%) en 2HFY21. Il a fallu une hausse des prix de 1,5 à 2 % au 3e trimestre et au 4e trimestre chacun de l’EX21 et une hausse de 1,5 à 2,5 % au 1er trimestre de l’exercice 22. Si cela contribuerait à réduire la perte de marge brute, les remises restent assez élevées.

Valorisation et vision : ALL reste un pur-play sur la reprise du cycle CV. Contrairement aux cycles précédents, il repose sur des bases solides (structure de coûts allégée et endettement raisonnable) et se concentre sur l’ajout de nouveaux revenus/bénéfices. Le chiffre d’affaires/ebitda/PAT d’ALL devrait afficher un TCAC de 23 %/44 %/78 % au cours des exercices 20-23E sur une base faible de l’exercice 20. Les valorisations de 19,5x/10,4x FY22E/FY23E EV/ebitda sont à un début de cycle de reprise. Nous maintenons ‘acheter’, avec un TP de Rs 156/action (12,8x FY23E EV/ebitda).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.