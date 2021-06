Alors que les perspectives à court terme pour TSE sont solides, en raison de la hausse des prix, l’augmentation structurelle des coûts résultant du resserrement des normes d’émission et du Brexit est une préoccupation à plus long terme pour une rentabilité durable et une neutralité de trésorerie.

La hausse des coûts du carbone en Europe est une préoccupation majeure : le rapport annuel FY21 de Tata Steel (TATA) souligne l’ambition de l’entreprise de maintenir son leadership en termes de volumes, de coûts et de durabilité. Avec l’amélioration des flux de trésorerie, l’accent est de nouveau mis sur la croissance de l’activité en Inde, dans laquelle elle vise à doubler la capacité à 35-40 millions de tonnes d’ici 2030.

Cependant, elle entend avancer prudemment dans cette voie car le remboursement de la dette reste le point focal de la direction. Sur Tata Steel Europe (TSE), la direction semble manifestement préoccupée par le durcissement des normes d’émission en Europe, la hausse des coûts des crédits carbone et la baisse de compétitivité qui en résulte par rapport aux importations en Europe, qui constituent un défi majeur à plus long terme. Alors que nous nous attendons à ce que le désendettement se poursuive en raison de la hausse des prix, la hausse des coûts du carbone et le fardeau des investissements de durabilité à TSE sont des préoccupations majeures, à notre avis. Ainsi, nous attribuons une note neutre, avec un TP de Rs 1 210.

Hausse des coûts du carbone et Brexit pour augmenter structurellement les coûts de TSE : alors que les perspectives à court terme pour TSE sont solides, entraînées par des prix plus élevés, l’augmentation structurelle des coûts résultant du resserrement des normes d’émission et du Brexit est une préoccupation à plus long terme pour une rentabilité durable et une neutralité de trésorerie .

Avec des prix des crédits carbone négociés actuellement à 52 €/t (135% en glissement annuel) et un besoin croissant d’achats de crédits carbone, nous pensons que le fardeau des coûts carbone sur TSE est susceptible d’augmenter au cours de l’exercice 22 et au-delà. Si une partie de cette augmentation devrait être compensée par la surtaxe carbone de 12 €/t récemment prélevée par Tata Steel UK, la pérennité dépendrait de la tension offre-demande.

Évaluation et vue : Avec la disponibilité de minerai de fer captif, les opérations de TATA en Inde sont un jeu sur les prix de l’acier qui, selon nous, devraient rester plus élevés plus longtemps. Nous nous attendons donc à ce que les marges restent élevées à moyen terme (avec un EBITDA/t autonome probablement à un nouveau sommet à vie de Rs 33 000/t au 1QFY22). La marge de TSE devrait également être forte au cours de l’EX22 (nous attendons > 100 USD/t), bien que sa pérennité soit compromise par la hausse des coûts du carbone. Nous prévoyons que le chiffre d’affaires consolidé/EBITDA/PAT augmentera de 36 %/94 %/2,9x pour atteindre 2 134 milliards de roupies/ 592 milliards de roupies/ 326 milliards de roupies au cours de l’EX22. Le désendettement devrait rester soutenu malgré la reprise des investissements de croissance. Nous nous attendons à ce que la dette nette baisse encore de 204 milliards de roupies à 621 milliards de roupies au cours de l’EX22. Nous arrivons à notre TP de Rs 1 210/sh sur FY23E EV/EBITDA de 5x pour ses opérations indiennes et 4x pour l’Europe.

Notre TP implique un VE/capacité de 902 USD/t, une prime de 30 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années de 700 USD/t pour prendre en compte l’avantage d’un probable désendettement du cycle haussier actuel. Compte tenu de la hausse limitée, nous l’évaluons cependant Neutre.

