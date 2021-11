Les ARPU globaux sont restés stables à 3,1 $/mois.

Performances saines : les performances d’Airtel Africa au 2TQFY22 ont été légèrement supérieures à nos attentes, reflétant un ajout sain à la base d’abonnés ainsi qu’une amélioration soutenue du mix et des ARPU stables. Une pénétration faible, bien qu’en hausse, des clients de données, des ARPU réalisés plus élevés et une adoption croissante des services d’argent mobile dans un contexte de faible pénétration bancaire offrent une longue piste de croissance. Nous réviserons nos estimations globales après les résultats consolidés la semaine prochaine. Réitérez BUY avec un FV de 800 .

Résultats du 2QFY22 légèrement supérieurs aux estimations grâce à une amélioration soutenue du mix d’abonnés : les revenus globaux d’Airtel Africa ont augmenté de 4,3% en glissement trimestriel pour atteindre 1,16 milliard de dollars au 2TFY22, conformément à notre estimation, grâce à (1) une croissance de 2,7% des revenus de la voix, (2) 5 % de croissance du segment des données et (3) 5 % de croissance des revenus de l’argent mobile. L’EBITDA pour le trimestre a augmenté de 5,6% en glissement trimestriel à 561 millions de dollars, soit 1% au-dessus de notre estimation, grâce à une expansion de 70 points de base en glissement trimestriel des marges à 48,4%. Le résultat net ajusté a augmenté de 34 % en glissement trimestriel à 192 millions de dollars, bénéficiant d’une baisse des charges financières et d’une baisse du taux d’imposition à 37,7 % contre 44,8 % au trimestre précédent. La base globale d’abonnés mobiles a augmenté de 1,9 million pour atteindre 122,7 millions. Les ARPU globaux sont restés stables à 3,1 $/mois.

Forte croissance en 1HFY22 ; La génération élevée de FCF entraîne une modération de la dette nette/EBITDA à 1,5X : en 1HFY22, les revenus ont augmenté de 25 % à 2,27 milliards de dollars, reflétant une croissance de 26 % pour les services mobiles et de 42 % pour l’argent mobile. L’EBITDA a fortement augmenté de 38 % en glissement annuel à 1,09 milliard de dollars, grâce à une forte expansion de 440 points de base des marges des services mobiles à 47,7 % ; les marges de l’argent mobile ont diminué de 30 points de base à 48,6 %. Le résultat net ajusté a augmenté de 2,3X à 335 millions de dollars, stimulé par une baisse du taux d’imposition à 40,9% contre 48,6% en 1HFY21. Les paiements normalisés après la location de la génération de FCF ont augmenté à 307 millions de dollars contre 105 millions de dollars en 1HFY21, tandis que les investissements ont été réduits à 305 millions de dollars contre 367 millions de dollars en 1HFY21. La dette nette a diminué à 3,1 milliards de dollars avec un ratio dette nette/EBITDA réduit à 1,5X, contre 1,8X à la fin du 1TQFY22 et 2,2X à la fin de la 1HFY21.

Perspectives optimistes tirées par la pénétration croissante des clients de données et des services d’argent mobile : nous prévoyons que les activités en Afrique continueront de croître à un rythme soutenu grâce à une pénétration croissante ainsi qu’à la mise à niveau des clients de données — (1) les abonnés aux données représentent environ 36 % de l’ensemble des clients et les clients 4G représentent environ 40 % des clients de données, et les deux augmentent à un rythme sain et (2) les ARPU 4G sont ~ 80 % plus élevés que les ARPU de données, qui, à leur tour, sont ~ 80 % plus élevés que les ARPU voix et les deux peuvent conduire une augmentation accélérée du chiffre d’affaires et de l’EBITDA.

