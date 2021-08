Nous retenons globalement le BPA FY22-24e. Nous considérons FNXC comme un choix de valeur SMID ; FY23e PE à 15x semble peu exigeant, au rabais par rapport à ses pairs. Acheter; TP à Rs 600.

À retenir : le premier trimestre de l’exercice 22 de FNXC a battu JEFe, grâce à une solide croissance des ventes de + 79 % en glissement annuel. Les revenus ont augmenté à un rythme soutenu au cours des trois derniers trimestres, indiquant une amélioration des prélèvements. La catégorie électrique est le principal catalyseur (83 % du mix) et pourrait bénéficier d’une reprise des investissements dans le cycle immobilier et les dépenses d’investissement. La marge EBIT des appareils électroménagers reste positive. Nous retenons globalement le BPA FY22-24e. Nous considérons FNXC comme un choix de valeur SMID ; FY23e PE à 15x semble peu exigeant, au rabais par rapport à ses pairs. Acheter; TP à Rs 600.

Traction des revenus : le premier trimestre de l’exercice 22 de FNXC a battu JEFe. La croissance des bénéfices (+58% en glissement annuel) a été tirée par une forte traction des revenus de +79%. Les ventes n’ont cessé de croître à un rythme soutenu au cours des trois derniers trimestres. Malgré la baisse de la marge brute (-290 pb en glissement annuel), la marge d’EBITDA a augmenté de 125 pb à 10,4 %, faisant allusion à un meilleur levier opérationnel (volumes plus élevés) et à une maîtrise des coûts. FNXC mgmt a indiqué plus tôt qu’une transition temporaire des programmes basés sur des objectifs vers des factures réelles a entraîné une remise plus élevée de 8 % (contre 6 % auparavant) ayant un impact sur les marges brutes. Ce changement est en vue de la pandémie et FNXC pourrait probablement revenir à des pratiques normales, après la reprise à l’état d’équilibre.

Câbles électriques : il s’agit de la catégorie principale de FNXC, avec 83 % des ventes, comprenant des fils de construction (60 – 65 % du mélange), des câbles automobiles, agricoles et industriels (flexibles) cumulés à 25 %. Les câbles d’alimentation (principalement B2B) sont d’environ 10 %. Au T1FY22, ce segment a affiché une croissance des ventes de +68 % en glissement annuel, avec une marge EBIT de 10,8 % (+290 pb). En termes de volume, les Fils Electriques progressent de + 7 %, tandis que les Câbles d’Energie enregistrent une croissance de + 23 %. À l’avenir, nous prévoyons que ce segment bénéficiera d’une reprise du cycle immobilier et des investissements en capex. Nous estimons le chiffre d’affaires de l’électricité à +12% CAGR au cours de l’exercice 21-24.

Câbles de communication : ce segment a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 3 fois au premier trimestre, avec une augmentation de 240 pb de la marge EBIT à 2 %. Alors que les volumes de câbles à fibres optiques ont augmenté de +290%, le volume de produits à base de métaux a augmenté de +71%. Au cours des derniers trimestres, le chiffre d’affaires et les marges de cette catégorie ont décéléré, impactés par la faiblesse des ventes des opérateurs télécoms et la forte baisse des prix de la fibre à l’échelle mondiale. Cependant, à moyen terme, ce segment pourrait bénéficier du déploiement de la 5G en Inde, se traduisant par une augmentation de la demande. Nous prévoyons une reprise progressive des ventes à +7% CAGR au cours des FY21-24.

Nouveaux produits/électroménagers : ce segment représente actuellement moins de 5 % des ventes. Au premier trimestre, il a affiché une croissance saine de son chiffre d’affaires de + 68%, bien que la marge d’EBIT ait chuté à 3,1% (-100 points de base), probablement affectée par la hausse des matières premières.

Perspectives, choix de valeur : nous ajustons légèrement le BPA pour l’exercice 22-24, en conservant largement le BPA. Au cours de l’exercice 21-24e, nous évaluons les ventes/PAT de FNXC à +12%/25% CAGR, aidés par l’amélioration de la marge dans l’électricité, la traction dans les appareils générateurs de marge, le nouveau lancement (conduits PVC) et la mise en service des dépenses d’investissement. Notez que FY21 était une base faible (baisse du BPA de 30% en glissement annuel). La valorisation actuelle de FNXC à 15x/13x PE sur FY23/24 semble peu exigeante, compte tenu de sa solide franchise, de sa concentration sur la catégorie Électrique à marge relutive et d’un B/S robuste. Réitérez « acheter » ; TP de Rs 600 (vs. Rs 590). Maintenir le PE cible à 18x, globalement en ligne avec la moyenne historique sur 5 ans de FNXC. Nous considérons FNXC comme un SMID robuste

Principaux risques : ralentissement de la demande, faible traction des nouveaux produits. Une clé contrôlable est la lutte familiale au sein du groupe Finolex (comme rapporté dans les médias).

