Nous arrivons à un TP combiné de Rs 670/action. Nous maintenons la cote « achat ».

L’approbation d’un vaccin ajoute une nouvelle dimension à l’activité nationale : CDH a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour son vaccin à ADN plasmidique Covid-19 ZyCoV-D. Ce dernier est le premier vaccin Covid-19 approuvé en Inde pour les adolescents de la tranche d’âge 12-18 ans. La direction prévoit de commencer à fournir le vaccin en Inde à partir du 21 octobre. Sur la base de nos estimations prudentes, nous nous attendons à ce que la production de CDH augmente à environ 40 millions de doses à partir du 21 octobre. Nous prévoyons une répartition de 75:25 entre le gouvernement et la chaîne privée et un prix mixte de ~ Rs 320/dose pour l’exercice 22. Nous prenons en compte une opportunité (VAN de Rs 12/action) du vaccin Covid dans nos estimations pour CDH. Nous continuons d’évaluer l’activité de base de CDH à 25 fois son P/E à terme sur 12 mois. Nous arrivons à un TP combiné de Rs 670/action. Nous maintenons la cote « achat ».

ZyCoV-D – Premier vaccin à ADN au monde, également approuvé pour les adolescents : CDH a reçu un EUA de DCGI (Drug Controller General of India) pour son vaccin Covid-19 ZyCoV-D – le premier vaccin à ADN au monde à être approuvé pour l’homme . Il s’agit également du premier vaccin contre le Covid-19 à être approuvé pour les adolescents de 12 à 18 ans en Inde. Il s’agit d’un vaccin à trois doses à prendre le 0e, le 28e et le 56e jour et qui est administré à l’aide d’un dispositif sans aiguille. CDH a également demandé un régime à deux doses de ZyCoV-D et est en pourparlers avec le régulateur sur une future ligne de conduite. L’efficacité intermédiaire du ZyCoV-D est de 66,6 % testée sur 81 patients. L’efficacité finale sera basée sur des données de 158 patients. Le ZyCoV-D a montré une efficacité de 100 % contre les maladies modérées et sévères après la deuxième dose de vaccin. Il doit être conservé à 2-8°C, mais est également stable à 25°C pendant trois mois.

Évaluation et vue : Nous arrivons à une VAN de ~ Rs 12/action pour l’opportunité découlant du vaccin Covid-19. Nous continuons d’évaluer l’activité de base de CDH à 25 fois ses bénéfices anticipés sur 12 mois pour arriver à notre TP de Rs 658.

Nous arrivons à un TP de Rs 670, y compris l’opportunité de vaccin et maintenons notre cote « d’achat ».

Scénario vaccinal en Inde : À ce jour, 456 millions de personnes (~ 50 % des adultes) ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19. La population estimée dans le groupe d’âge des 12-18 ans est d’environ 250 millions. Le ZyCoV-D est le sixième vaccin à recevoir l’EUA en Inde, après Covaxin, Covishield, Sputnik V, Moderna et J&J. Le GoI s’attend à ce que 2,2 milliards de vaccins Covid-19 soient disponibles d’ici la fin de CY21.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.