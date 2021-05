Coin des analystes: Colgate rétrogradé à “ neutre ” avec un TP de 1700 Rs

Avec une faible croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices susceptibles de se maintenir à l’avenir, la valorisation à 37,6x BPA FY23E semble juste.

La faible tendance de croissance des ventes de Colgate-Palmolive (CLGT) a persisté au cours des derniers trimestres, y compris au 4QFY21 – la croissance moyenne des ventes sur deux ans s’établit à 5-6%. Cela fait maintenant six ans que la société a enregistré une croissance de ses ventes de plus de 7% pour une année. Avec (a) le lancement de son portefeuille de soins non bucco-dentaires et (b) les investissements dans le cadre de la campagne “ Brush Twice a Day ” apparemment en veilleuse, il est peu probable qu’il revienne à tout moment à la croissance à deux chiffres des ventes observée au cours de l’exercice 08-15 bientôt.

Notamment, certains facteurs qui ont conduit à la surprise positive de la marge au 4TFY21 et au cours de l’exercice complet de l’exercice21 – résultant en des marges d’EBITDA toujours élevées – ne sont pas viables. Celles-ci incluent (a) les SKU à prix plus élevé (et à marge plus élevée) qui gagnent en importance au cours de l’exercice 21 en raison de la préférence des clients pour des emballages plus grands, (b) des ventes plus lentes dans la catégorie des brosses à dents à faible marge – car le produit est plus discrétionnaire que le dentifrice, (c) des dépenses publicitaires inférieures aux prévisions au cours du 4QFY21 et de l’exercice complet de l’exercice21, et (d) l’intensification de la pression sur les coûts due à l’inflation des RM induite par le brut.

CLGT devrait avoir affiché une croissance du volume intérieur de 16% en glissement annuel au 4TFY21 (estimation 17%).

Les ventes nettes ont augmenté de 19,8% en glissement annuel à 12,8 milliards de roupies (en ligne avec les estimations) au 4QFY21. L’EBITDA a augmenté de 60,4% en glissement annuel à Rs 4.2b (est. Rs 3.9b). Le PBT a augmenté de 62,7% en glissement annuel à Rs 3,8b (est. Rs 3,4b). Adj. PAT a augmenté de 54,1% sur un an à 3,1 milliards de roupies (estimation de 2,6 milliards de roupies). Les ventes / EBITDA / adj. PAT CAGR est entré à 5,5% / 16,6% / 25,4%.

Les marges brutes ont augmenté de 300 pb en glissement annuel à 67,7% (en ligne avec les estimations).

Chiffre d’affaires FY21 / EBITDA / adj. PAT a augmenté de 7% / 25,6% / 26,8% à Rs 48,4b / Rs 15,1b / Rs 10,4b.

Évaluation et point de vue: Les pierres angulaires de notre optimisme antérieur sur l’amélioration de la croissance du chiffre d’affaires dans le CLGT étaient (a) de nouveaux lancements dans les soins bucco-dentaires, (b) un jeu potentiellement plus élevé dans les produits naturels (38 à 39% de la catégorie où CLGT était significativement sous-indexée ), (c) de nouveaux lancements dans les soins non bucco-dentaires (~ seulement 2% des ventes actuellement contre environ la moitié des ventes pour le parent) – tirant parti de la vaste portée de distribution de CLGT et de la mise en œuvre de la campagne Brush Twice a Day.

Bien qu’il n’y ait pas de changement important dans notre BPA FY22E, nous réduisons nos prévisions de BPA FY23E d’environ 6%, en raison de la faiblesse des ventes et des marges inférieures. Avec une faible croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices susceptibles de se maintenir, la valorisation à 37,6x BPA FY23E semble juste. Nous attribuons une valeur de 40x FY23E pour arriver à notre TP de 1700 Rs / action. Revenir à Neutre.

