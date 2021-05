Coin des analystes: conserver InterGlobe Aviation ‘Réduire’ avec Rs 1.200 TP

Bien que le programme de vaccination puisse augmenter un peu la demande, la propagation du Covid-19 est beaucoup plus large cette année.

Nuages ​​denses dans le ciel: l’industrie aéronautique indienne fait face à sa période la plus difficile – la demande a disparu, la reprise reste très incertaine et les facteurs macroéconomiques restent défavorables. Le trafic actuel est en baisse de près de 83% par rapport au récent sommet de février 2021 et se situe à environ 13% des niveaux pré-pandémique en 2019. Avril-juin est généralement le trimestre le plus chargé lorsque l’industrie réalise 45 à 50% de ses bénéfices annuels, qui sera anéantie cette année.

Le trimestre juillet-septembre a tendance à être le plus faible, ce qui signifie qu’il est peu probable que nous assistions à une reprise avant le trimestre octobre-décembre au plus tôt. Indigo a déclaré qu’il explorait actuellement des options pour lever 30 milliards de roupies. Indigo a signalé un taux de consommation de trésorerie de 150 millions de roupies par jour au cours du trimestre se terminant en décembre, et nous estimons sa consommation de trésorerie à 70 à 75 milliards de roupies en FY21e.

La reprise reste incertaine: la tendance de l’an dernier suggère que la reprise de la demande pourrait être retardée d’au moins 9 à 12 mois. Bien que le programme de vaccination puisse augmenter un peu la demande, la propagation du Covid-19 est beaucoup plus large cette année.

La reprise l’année dernière a été beaucoup plus forte dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 puisque l’impact de Covid-19 y était moindre, mais l’impact cette année est beaucoup plus grave dans toute l’Inde. Nous prévoyons environ 80 millions de passagers nationaux en FY22e, en baisse de 44% par rapport aux niveaux d’avant Covid-19. La plupart des frontières internationales restent fermées, mais les pays européens envisagent d’ouvrir leurs frontières aux voyageurs d’agrément des États-Unis et d’Europe qui ont été vaccinés. Cependant, les compagnies aériennes européennes voient la reprise de la demande vers / depuis l’Asie à au moins quelques trimestres.

Facteurs macroéconomiques défavorables: (1) L’équation offre / demande est très défavorable. Bien que la croissance de la flotte semble faible, l’industrie prend livraison d’aéronefs à fuselage étroit de grande taille, ce qui signifie que la croissance de la capacité pourrait encore être à deux chiffres. De l’autre côté, le prix du carburéacteur a fortement augmenté, en hausse de près de 32% depuis le début de l’année, tandis que l’INR s’est déprécié par rapport à l’USD de 2% et s’échange à 73,8. Cependant, l’INR / USD à terme à un an se négocie à 77,6, ce qui pourrait ajouter une pression significative sur les coûts.

Ajuster les prévisions, la dynamique des bénéfices devrait devenir négative: nous prévoyons la perte nette d’Indigo à environ Rs 41bn en FY22e car nous intégrons la dernière tendance de la demande alors que le consensus est beaucoup trop optimiste car il prévoit un bénéfice net de Rs 780m en FY22. Nous pensons donc que la dynamique des bénéfices est appelée à chuter brusquement et que cela pourrait être négatif pour l’action.

Conservez une note de réduction. TP réduit à Rs 1 200: Suite aux changements apportés à nos prévisions, notre TP passe à Rs 1 200 (contre 1 430 Rs). Sa valeur nette pourrait bientôt devenir négative. La société a déclaré des capitaux propres de Rs 18 milliards à la fin de septembre 2020. Elle a déclaré une perte de Rs 6 milliards au troisième trimestre et nous prévoyons sa perte à Rs 9 milliards au quatrième trimestre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.