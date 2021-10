À notre avis, l’activité WH est un prolongement naturel et logique de l’activité logistique croissante d’APSEZ. Maintenir « acheter ».

De la porte du port à la porte du client : le grand plan d’Adani Ports (APSEZ) pour le segment de l’entreposage (WH) est un rouage clé dans sa roue d’extension des opérations de la porte du port : Points clés : i) Le segment WH de l’Inde est sous-pénétré à 0,02 m² de WH stock par habitant (1/40ème de la Chine). ii) L’accélération vers le commerce électronique (31% de mix) nécessite d’énormes installations WH pour une chaîne d’approvisionnement robuste, ce qui est de bon augure. iii) L’APSEZ vise 60 millions de pieds carrés de capacité WH Grade A en cinq ans avec une capacité prête à construire de 30 millions de pieds carrés (dont 10 millions de pieds carrés inorganiques). iv) L’APSEZ cible une stratégie de premiumisation car elle cible des services WH à valeur ajoutée avec une location de qualité.

L’industrie du patrimoine mondial de l’Inde se développe rapidement ; nouveau levier de croissance L’industrie de l’entreposage en Inde est encore à ses balbutiements et très peu pénétrée ; il a augmenté à un TCAC de 20 % au cours des cinq dernières années, la majeure partie de la demande étant tirée par le commerce électronique ainsi que par les sociétés 3PL, représentant environ 62 % de la demande totale au cours de l’exercice 21 (environ 33 % au cours de l’exercice 17). Dans une période post-pandémique, les entreprises se concentrent profondément sur la formation de chaînes d’approvisionnement résilientes, la décentralisation de la fabrication mondiale et l’entreposage en ville. Cela est susceptible d’accélérer encore la pénétration du commerce électronique et donc d’alimenter la croissance de l’industrie du patrimoine mondial. Le méga-jeu d’APSEZ dans le secteur du patrimoine mondial est un choix naturel pour ses opérations globales et pour devenir un acteur logistique intégré.

Cibler une part de marché supplémentaire de 30% avec 30 millions de pieds carrés de WH en vue Le WH de l’Inde devrait plus que doubler pour atteindre 370 millions de pieds carrés d’ici FY26 et APSEZ vise à capturer une capacité de 60 millions de pieds carrés (croissance de 150 fois), ce qui implique une part de marché supplémentaire de 30%. Cela est possible étant donné les 1850 acres de terrain d’APSEZ, ce qui équivaut à 19 millions de pieds carrés de WH et une opportunité de croissance inorganique de 10 millions de pieds carrés sur le marché non organisé. La société se concentre uniquement sur les 20 premiers marchés. En outre, il vise à fournir un service de bout en bout et des services à valeur ajoutée au lieu d’installations de stockage simples qui pourraient leur prêter des réalisations plus élevées de 5 à 6 pieds carrés. Il se concentre sur un modèle de location de qualité et de location à long terme offrant ainsi une meilleure visibilité des revenus.

Perspectives et valorisation : Renforcement de l’activité logistique ; retenir « acheter ». L’entrée du géant des services publics de transport dans l’activité WH renforce sa stratégie de devenir une solution à guichet unique du port aux locaux du client. L’APSEZ prévoit d’investir 130 milliards de roupies dans les activités de WH et s’attend à générer 20 milliards de roupies en Ebitda avec un RoCE de 18% ou environ.

À notre avis, alors que l’objectif de réalisation mensuelle de Rs 30 pieds carrés semble agressif, la société cible une stratégie de premiumisation par rapport à la location/aux services à valeur ajoutée ; c’est donc une variable clé à surveiller.

Globalement, l’activité WH pourrait contribuer de 8 à 10 % à l’Ebitda FY26E d’APSEZ. Nous devons encore intégrer les estimations de WH et sa contribution à notre TP (Rs 20-25/share). Dans l’ensemble, nous maintenons notre position positive car nous pensons que la dynamique de croissance des volumes est susceptible de se maintenir et que l’échelle, le leadership et les opérations de portes étendues d’APSEZ devraient lui permettre d’exploiter l’opportunité. Maintenir « acheter ».

