Le Dr Lal a connu un autre trimestre de forte croissance avec une croissance de 128/41% en glissement annuel / trimestriel.

Les performances du Dr Lal Pathlabs (Dr Lal) au premier trimestre de l’exercice 22 ont été supérieures aux estimations en raison des revenus plus élevés provenant des tests liés à Covid-19. La contribution des tests Covid-19 et apparentés a augmenté à 36,3% des ventes (13,2% au T4FY21). Les revenus commerciaux de base ont augmenté de 84,1% en glissement annuel, TCAC sur deux ans de 7,4% à Rs 3,8 milliards contre Rs 4,1 milliards estimé. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires a augmenté de 128 %, la marge d’EBITDA a augmenté de 1 300 points de base en glissement annuel à 31,2 % et aj. PAT a augmenté de 362% à Rs 1,3 milliard sur une base basse. L’activité de base a également été touchée par la 2e vague de Covid, mais a commencé à se redresser à partir du 21 juin. Nous restons positifs sur Dr Lal compte tenu de la régularité de la croissance des volumes, de la capacité à bien exécuter et des ratios de rendement élevés. Cependant, compte tenu de la récente remontée du cours de l’action qui a rendu les évaluations justes, nous l’avons rétrogradé à HOLD d’Add.

Forte croissance du chiffre d’affaires tirée par les tests liés à Covid : le Dr Lal a connu un autre trimestre de forte croissance avec une croissance de 128/41% en glissement annuel / trimestriel. Les revenus de la RT-PCR et des tests d’anticorps ont contribué à 17,3 % et les autres tests liés à Covid ont contribué à 19,0 % supplémentaires des revenus totaux. L’activité de base a connu un TCAC sur deux ans de 7,4 %. Les volumes (patients) ont connu une croissance de 103% et nous estimons une forte croissance en FY22E sur une base inférieure. La réalisation moyenne s’est établie à Rs 860 (en hausse de 13,2% en glissement annuel) en raison de la hausse des revenus des tests Covid. Nous pensons que la société connaîtrait une croissance des volumes à deux chiffres sur une plus longue période compte tenu de sa position de leader et passerait d’acteurs non organisés à des acteurs organisés.

Le levier d’exploitation a conduit à l’expansion de la marge : Dr Lal a annoncé une marge d’EBITDA de 31,2% (+290bps QoQ) contre 28,6% estimé. L’augmentation des revenus a été la principale raison pour laquelle l’avantage du levier d’exploitation a été déclenché. Cependant, les revenus des tests Covid chuteraient par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 22, car les cas ont considérablement diminué et, par conséquent, la marge d’EBITDA se normaliserait. Nous nous attendons à ce que la marge d’EBITDA s’améliore de 190 points de base au cours de l’exercice 21-exercice 23E avec une reprise des volumes de patients, en maintenant les avantages du contrôle des coûts et du levier d’exploitation.

Perspectives : Nous nous attendons à ce que le Dr Lal surpasse la croissance du secteur et enregistre une croissance des revenus, de l’EBITDA et du PAT à des TCAC de 17,8 %, 21,8 % et 27,1 %, respectivement, au cours des exercices 21-exercice 23E. Le RoE et le RoCE resteraient solides à 27,7 % et 26,2 %, respectivement, au cours de l’EX23E, tandis que le RoIC passerait à ~ 145 %. Nous sommes positifs sur les perspectives à long terme compte tenu de la forte franchise de marque de l’entreprise avec une croissance durable, un potentiel d’expansion, une génération de FCFF saine et des ratios de rendement élevés.

Évaluation : Nous augmentons les estimations d’EBITDA des exercices 21 à 23 de 3 à 9 % pour tenir compte de la hausse des revenus des tests Covid et de la reprise de la croissance dans les activités de base. Compte tenu de la récente remontée du cours des actions qui a rendu les valorisations justes, nous déclassons le Dr Lal à HOLD d’Add avec un prix cible révisé basé sur le DCF de 3 405 Rs/action (auparavant : 3 000 Rs/action) impliquant 60,2xFY23E EPS et 41,1xFY23E EV/ EBITDA. Principaux risques à la baisse : concurrence et obstacles réglementaires plus élevés que prévu. Risque à la hausse clé : poursuite de la hausse des tests liés au Covid.

