ZyCoV-D déposé en Inde pour EUA: CDH a déposé une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour ZyCoV-D, son vaccin à ADN plasmidique pour Covid-19 (le premier vaccin Covid-19 à base d’ADN plasmidique au monde), en Inde le 1er juillet 2021. Son dépôt est basé sur les résultats intermédiaires d’essais cliniques de phase III menés auprès de plus de 28 000 volontaires. CDH a également testé le vaccin sur 1 000 volontaires dans le groupe d’âge de 12 à 18 ans. Il a rapporté une efficacité primaire de 66,6 % dans l’analyse intermédiaire (les taux d’efficacité des trois autres vaccins disponibles en Inde sont de 70,42 % pour Covishield, 81 % pour Covaxin et 91,6 % pour Spoutnik V ; voir la pièce 1). Le ZyCoV-D sera administré sous forme de vaccin intradermique à trois doses à l’aide d’un système sans aiguille. La CDH a également évalué le vaccin dans un schéma à deux doses et pourrait envisager son approbation plus tard. Nous nous attendons à ce que ZyCoV-D reçoive l’approbation dans les prochaines semaines.

L’augmentation de l’offre sera essentielle : la CDH avait précédemment indiqué que son vaccin aurait un prix similaire à celui des autres vaccins Covid-19 en Inde (il n’a pas encore divulgué les prix). Une plate-forme relativement inconnue basée sur l’ADN plasmidique et un schéma thérapeutique à trois doses pourraient présenter des obstacles à une large acceptation du ZyCoV-D. Cependant, compte tenu de la pénurie d’approvisionnement en vaccins Covid-19 en Inde, nous nous attendons à une reprise raisonnable, en particulier dans les canaux gouvernementaux. L’un des principaux objectifs de Cadila est d’augmenter l’approvisionnement de son vaccin afin de réaliser des gains notables. Il prévoit de fabriquer 100 à 120 millions de doses par an (environ 10 millions de doses par mois). Nous supposons que tous les approvisionnements de l’exercice 22/23 seront utilisés sur le marché indien (bien qu’il vise également à fournir des vaccins aux marchés d’exportation, il n’y a actuellement aucune visibilité sur les exportations).

Conserver « Hold », réviser le TP à Rs 570 (à partir de Rs 525) ; Le vaccin profite largement au prix : À notre avis, la hausse du cours de l’action CDH de 44,7% au cours des trois derniers mois (vs +4,6% pour le Sensex) profite largement aux avantages du vaccin Covid-19. Nous mettons à jour notre modèle pour les chiffres rapportés pour l’exercice 21 et ajustons également nos estimations en fonction des perspectives actuelles, ce qui entraîne une augmentation de 9/10 % de nos estimations de BPA pour l’exercice 22-23e. Nous révisons également la valeur par action du vaccin ZyCoV-D à 30 Rs (au lieu de 35 Rs) conformément aux normes actuelles d’approvisionnement en vaccins et aux données de prix des vaccins COVID-19 en Inde. Tous ces changements conduisent à une juste valeur TP de Rs 570 (à partir de Rs 525). Au-delà des avantages à court terme du ZyCoV-D et d’autres produits liés au COVID-19, nous pensons que Cadila doit faire preuve de durabilité dans la croissance des ventes de base en Inde et le redressement de son portefeuille Heinz. Bien que nous ayons une vision positive de ses efforts de R&D pour une croissance à long terme, nous pensons que la réalisation de ces opportunités est une possibilité lointaine et dépendante de l’exécution. Nous conservons notre cote « Hold ».

