ASTRA a lancé divers produits dans la plupart des secteurs verticaux au cours de l’exercice 21

A retenir : L’AR FY21 d’ASTRA détaille sa stratégie dans une nouvelle catégorie, les réservoirs d’eau, avec une opportunité de marché d’environ 50 milliards de roupies. Pipes & Adhesives a connu de nouveaux lancements, en mettant l’accent sur l’infra vertical (DWC). La distribution s’est bien développée. D’après notre analyse, au cours de l’exercice 2015-21, les ventes d’ASTRA par distributeur ont augmenté plus rapidement que celles de ses concurrents : +64 % dans les tuyaux désormais en ligne avec SI et FNXP, et ~3 fois dans les adhésifs. Au cours des FY20-24e, ASTRA pourrait afficher des ventes/PAT CAGR de 20%/27%. Mais, conservez Hold sur une évaluation riche. 2 040 roupies PT.

Réservoirs d’eau – opportunité : ASTRA a fait une incursion dans les réservoirs d’eau il y a quelques trimestres, en acquérant la marque Sarita. L’opportunité de marché s’élève à +`50 milliards, avec une croissance historique d’environ 10%. Un marché non organisé plus élevé (~ 70%) pourrait entraîner des perspectives plus solides pour les acteurs organisés. ASTRA a commencé la production au Gujarat sous sa propre marque Astral à partir du 21 avril et débutera au Rajasthan à partir du 21 septembre. Une autre installation est probablement au Tamilnadu. La catégorie monte bien, avec des ventes mensuelles maintenant à Rs 40mn (Rs 10mn quelques trimestres en arrière). Le produit pourrait être disponible dans toute l’Inde d’ici le 22 mars.

Croissance des ventes par distributeur : ASTRA n’a cessé d’étendre sa portée dans les tuyaux et les adhésifs. Notre analyse indique qu’au cours des FY15-21, les ventes par distributeur d’ASTRA dans les tuyaux ont augmenté plus rapidement que celles de leurs pairs, à +64% à Rs 29-30mn en FY21 – ce qui est maintenant similaire aux leaders du marché SI et FNXP.

Perspectives d’aide aux nouveaux lancements : ASTRA a lancé divers produits dans la plupart des secteurs verticaux au cours de l’exercice 21 – 1) Tuyaux – Astral Multi Pro – produit CPVC multicouche à la pointe de la technologie. 2) Réservoirs d’eau – ASTRA a deux variantes – la marque Sarita pour la demande économique et la marque Astral pour la Premium. 3) Infrastructure – Rex Poly est un acteur clé dans les tuyaux en plastique DWC – principalement utilisés pour les eaux usées, le drainage ferroviaire et routier, les conduits et les conduits de câbles souterrains. 4) Adhésifs – gamme variée de produits ajoutés sous les marques SolvoBond, ResiWood, TruBuild et Bond Set.

Prise: Nous retenons globalement le BPA FY22-24e. Bien qu’ASTRA soit une franchise solide, le rapport risque/rendement semble étiré à sa pleine valorisation actuelle – FY22 / 23 PE à 87x / 62x. Ainsi, nous maintenons « hold » sur ASTRA avec un PT révisé de Rs 2 040 (contre Rs 1 960) après le roll-over. Principaux risques : 1) Risques à la hausse – montée en puissance plus rapide de Rex, nouveaux lancements, hausse des adhésifs. 2) Risques à la baisse – ralentissement de la demande, faible acceptation des nouveaux lancements, volatilité des RM, concurrence, pressions sur les prix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.