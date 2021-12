Si l’on considère les 12 millions de ventes, la marge Ebitda et le carnet de commandes actuel, la société est revenue aux niveaux de décembre 2018.

Retour aux niveaux de 2018 mais à un prix 60 % plus élevé : Thermax a clairement affiché une forte amélioration au cours des derniers trimestres avec de bonnes prises de commandes et de bonnes performances opérationnelles. Si l’on considère les 12 millions de ventes, la marge Ebitda et le carnet de commandes actuel, la société est revenue aux niveaux de décembre 2018. Cependant, le stock est plus coûteux de 60%. Même en regardant un BPA prévisionnel de 12 millions, il est à un niveau très similaire (en hausse de 8% depuis décembre 2018), nous pensons donc que l’essentiel de cette surperformance pourrait être attribué à l’expansion multiple qui est tirée par un coût des capitaux propres plus bas et un long terme plus élevé. perspectives de croissance. Nous pensons que Thermax doit poursuivre sa surperformance opérationnelle pour justifier la valorisation actuelle. Les obstacles potentiels sur cette voie comprennent l’augmentation des coûts des matières premières et du personnel, l’intensité concurrentielle pour les grands projets (y compris, mais sans s’y limiter, les projets FGD) et une allocation efficace du capital.

Performance T2’FY22 : Le chiffre d’affaires est en hausse de 29% en glissement annuel, en ligne avec les attentes, ce qui est une légère modération après une amélioration significative au premier trimestre (en hausse de 58% en glissement annuel). Le chiffre d’affaires a augmenté de 19 % en glissement annuel dans l’énergie grâce à une meilleure exécution, de 101 % dans l’environnement et de 12 % dans la chimie.

La marge d’Ebitda a augmenté de 50 pb en glissement annuel à 7,5% avec de fortes marges dans le segment Énergie mais une baisse de la marge Environnement et Chimie en raison de l’inflation des matières premières et de l’impact du mix. Les entrées de commandes ont augmenté de 67 % en glissement annuel à 18,6 milliards, et TMX a terminé le deuxième trimestre de l’exercice 22 avec un carnet de commandes solide, en hausse de 26 % en glissement annuel. Perspective d’investissement : les perspectives de commandes s’améliorent dans tous les secteurs au cours des derniers trimestres, mais la forte intensité concurrentielle dans les grands projets, les coûts des matières premières plus élevés et l’inflation des salaires réduisent la confiance dans les perspectives d’amélioration des marges. La croissance de l’activité Chimie semble prometteuse avec une capacité de production accrue. Les performances des filiales restent volatiles avec la poursuite de la dépréciation des investissements. De plus, TMX fait face à des risques à long terme dans le secteur de l’énergie captive d’origine fossile découlant de la transition énergétique. Maintenir la réduction : nous avons réduit nos estimations de bénéfices pour les exercices 22e-24e, en ajustant les performances du premier semestre et les commentaires sur les perspectives. Les changements de nos estimations, le report de l’évaluation de juin 2021 à décembre 2021 et le nouveau coût des capitaux propres, entraînent une augmentation du prix cible de la juste valeur basée sur le DCF à 1 150 (au lieu de 1 040 Rs).

