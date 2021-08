in

Étant donné que la dette nette/Ebitda autonome de Bharti était de 3,7x au cours de l’exercice 21, une augmentation de capital de la dette est peut-être moins probable.

L’annonce de la levée de capitaux de Bharti nous a surpris car il n’y a pas de besoin immédiat de lever des capitaux, à notre avis. Une augmentation de capital pour améliorer la capacité en prévision d’importants transferts de parts de marché de VIL pourrait être considérée comme positive, mais toute participation achetée dans Indus Towers pourrait être considérée comme négative. Alors que l’augmentation de capital potentielle sera un excédent à court terme sur le stock, avec des changements de part de marché qui devraient s’accélérer, nous maintenons BUY avec Rs685 PT.

L’annonce de la levée de capitaux de Bharti… Bharti Airtel a informé la bourse que son conseil d’administration envisageait des plans de levée de capitaux par le biais d’instruments de capitaux propres, liés à des capitaux propres et/ou de dette le 29 août, deux jours avant son AGA. Le montant de l’augmentation de capital ou le calendrier ne sont pas clairs à l’heure actuelle. Étant donné que la dette nette/Ebitda autonome de Bharti était de 3,7x au cours de l’exercice 21, une augmentation de capital de la dette est peut-être moins probable.

… est une surprise : cela est surprenant étant donné que (1) il n’y a pas de remboursements importants à court terme à venir (2) il est peu probable que Bharti cherche à rembourser par anticipation ses obligations de spectre au gouvernement, (3) il y a aucune visibilité sur les enchères 5G en cours, (4) les opérations en Inde et en Afrique sont positives au FCF et (5) dans l’appel des résultats post-trois semaines, la direction avait exprimé qu’elle était à l’aise avec les niveaux de levier actuels.

Penser aux points positifs… Comme souligné dans notre note (lien), Bharti profite davantage des pertes de parts de marché de Vodafone Idea. Si Bharti cherche à lever des capitaux soit pour créer de la capacité en prévision d’un ajout important d’abonnés de VIL, soit pour créer des tampons pouvant être utilisés pour acquérir une partie du spectre de VIL à des évaluations en difficulté, alors cette levée de capitaux sera considérée comme positive.

… et les points négatifs : au cours de l’année écoulée, Bharti Airtel a investi 60 milliards de roupies dans l’acquisition de 20 % de parts dans les activités DTH de Warburg Pincus (lien) et de 5 % dans Indus Towers de Providence Partners et al. (lien) Toute augmentation potentielle de participation dans Indus Towers financée par une augmentation de capital sera perçue négativement, compte tenu de ses perspectives de croissance modestes (lien).

L’offre potentielle d’actions constituera un excédent à court terme : à notre avis, une augmentation potentielle des capitaux propres pourrait constituer un excédent sur le cours de l’action Bharti. Cela ressort clairement de la chute des actions de 6% de Bharti et de sa sous-performance de 30% par rapport à Nifty au cours des deux mois suivant la vente de 2,8% de parts par les promoteurs en mai-20. Cependant, avec l’accélération des changements de parts de marché, nous maintenons notre opinion positive sur le titre et considérons tout repli associé comme une opportunité d’achat. Conservez ACHETER avec Rs 685 PT.

