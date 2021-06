HAVL vise à améliorer la pénétration dans les zones semi-urbaines et rurales.

À retenir : L’AR FY21 de HAVL élabore ses principaux leviers stratégiques – 1) Extension de produit, 2) Portée en semi-urbain et rural, 3) Distribution omnicanale, 4) Dépenses en R&D (+3x à partir de FY16) et 5) Réorganisation de Lloyd. Les stocks de mars 21 ont augmenté avec un surstockage de Lloyd AC, compte tenu des hausses de prix au milieu de la demande de pointe. Nous considérons cela comme ponctuel, car les stocks excédentaires seraient liquidés à mesure que la demande reprendrait. Nous restons optimistes sur les perspectives de croissance de HAVL au-delà des hoquets à court terme (T1FY22). Acheter. 1 190 PTR.

Stratégie, catalyseurs en place : Les ventes / PAT FY21 de HAVL ont augmenté de +11%/+42% en glissement annuel avec une marge opérationnelle de 15% (+410 bps). Cette résilience a été motivée par – 1) Électrification et infrastructure, en particulier. en semi-urbain, rural, 2) Gouv. impulsion à l’indigénisation Ex : restrictions d’importation AC à partir du 20 octobre. À l’avenir, HAVL évalue le PLI dans les secteurs de la climatisation et de l’éclairage, ainsi que des investissements de 10 milliards de roupies au cours des années à venir, 3) Distribution omnicanale : vente au détail, en ligne, MFR, cantine, rural. En fait, E-comm & rural a connu une croissance de plus de 50 % sur un an

Perspectives: L’exercice 22 pourrait être modéré, en raison de la hausse des coûts des intrants et de la perturbation de la 2e vague. Mais, au-delà, les moteurs à moyen terme devraient rester robustes. Au cours de l’exercice 19-24e, nous prévoyons + 15 % de TCAC PAT, avec une marge opérationnelle de + 270 points de base à 14,5 %, grâce aux gains de parts de marché, aux nouveaux lancements, à la production interne et à la refonte de Lloyd. Nous prévoyons que la marge opérationnelle élevée de tous les temps pour l’exercice 21 (15 %) se normalisera à partir de maintenant.

Approfondissement de la portée : C’est un fort fossé pour HAVL, dépassant la plupart de ses pairs. Le réseau de concessionnaires pan-indien compte environ 14 000 (~ 11 000 au cours de l’exercice 2020) et 180 000 détaillants. HAVL vise à améliorer la pénétration dans les zones semi-urbaines et rurales. La société a maintenant exploité plus de 2 500 villes rurales (> 28 000 points de vente). En FY22, l’objectif est d’atteindre plus de 3000 villes, avec plus de 40K points de vente. HAVL dispose de 14 sites de fabrication – la plupart en interne.

Retenir acheter : HAVL a montré une exécution supérieure, même au milieu des perturbations au cours de l’EX21 – PAT +42% ; marge opérationnelle la plus élevée à 15 %. La société présente le mix de produits le plus large, de fortes parts de marché (Exh 2), une distribution et un mix B2C élevé, ce qui pourrait sous-tendre de nouveaux gains de parts de marché. B/S reste fort. Tous ces facteurs pourraient contribuer à soutenir ses multiples de prime. Conserver l’achat avec PT de Rs 1 190 (PE à 55x, prime à l’historique sur 5 ans en moyenne). Principaux risques : ralentissement de la demande, pressions sur les prix, volatilité du RM.

