Marcher sur le gaz : nous avons visité l’aciérie d’Angul de JSP ; notre clé à emporters — (1) les opérations existantes fonctionnent à leur capacité nominale et l’approbation récente d’une capacité de BF supplémentaire de 1 mtpa offre une visibilité de la croissance pour l’exercice 2023E, (2) les travaux de construction civile sur les projets d’expansion ont démarré conformément au calendrier et (3) le Le site d’Angul a un potentiel à long terme pour abriter une capacité d’acier de 25 mtpa, ce qui offre une visibilité de croissance à long terme à faible coût d’investissement. La direction travaille sur l’allocation du capital pour définir sa stratégie de distribution aux actionnaires alors qu’elle approche d’un statut sans dette nette. ACHETER.

L’aciérie d’Angul de JSP – essentielle aux plans de croissance de l’entreprise : Nous avons visité l’aciérie d’Angul de JSP et présenté nos principaux points à retenir de la visite de l’usine et de l’interaction avec la direction. (1) Les opérations existantes fonctionnent correctement avec le broyeur à plaques de 1,2 mtpa fonctionnant à capacité nominale et l’usine DRI à base de gaz enregistrant une production stable avec un mélange de gaz de synthèse et de gaz de cokerie. (2) Publier l’autorisation d’exploiter le haut fourneau (BF) à une capacité supplémentaire de 1 mtpa, la montée en puissance est en cours et devrait fonctionner à une capacité nominale de 4,2 mtpa au cours des prochains trimestres. (3) JSP prévoit de réduire les goulots d’étranglement et d’augmenter la capacité existante de DRI de 1,8 mtpa à 2 mtpa. (4) La société prévoit d’obtenir un bloc de charbon pour son unité de gazéification du charbon, car la politique révisée permet une remise de 50 % (contre 20 % auparavant) sur le paiement des redevances pour cette utilisation finale. (5) La construction civile sur les sites des projets d’expansion a démarré et la commande d’équipement est conforme au calendrier. La mise en service de l’usine de bouletage de 6 mtpa est prévue d’ici septembre 2022, tandis que la BF de 4,2 mtpa et le HSM de 5,5 mtpa seraient mis en service d’ici 2HCY23E.

Bien placé pour une réévaluation avec un bilan plus solide, maintenez ACHETER : Malgré les investissements de croissance, nous notons que le désendettement de JSP se poursuivrait avec un rendement FCF de 17%/11% pour l’exercice 2022/23E. Avec une dette nette/EBITDA de 0,4X/0,1X pour l’exercice 2022/23E, nous notons que JSP a désormais le bilan le plus solide parmi tous les producteurs d’acier primaire. Nous notons que JSP se négocie au plus bas EV au cours des 5 dernières années malgré un désendettement important, la cession d’activités non essentielles et une meilleure visibilité de la croissance. Nous maintenons notre juste valeur à 590 /action en septembre 2023E et conservons la note BUY sur des valorisations attrayantes à 3,2X FY2023E EV/EBITDA.

