Bien lire le marché ; cohérent dans la traduction des retours/espèces : alors que le TAM de Crompton vis-à-vis de ses pairs tels que Havells est étonnamment faible (ex-produits blancs, fils, commutateurs, etc.), il a été bien meilleur sur la traduction des retours/espèces grâce à sa combinaison de modèle d’affaires (asset light), part plus élevée du consommateur et plus grand fossé concurrentiel. Au cours des exercices 20-21, alors que Havells a clairement surpassé l’expansion des marges, la majeure partie de celle-ci est venue de réductions plus nettes de l’ASP ; Crompton a choisi de ne pas le faire. Outre l’amélioration du fonds de roulement de ce dernier, évidente dans les flux de trésorerie et les OPM sains, nous constatons une plus grande cohérence – qu’il s’agisse de la rémunération des employés, d’une plus grande pénétration du marché (couverture de niveau II/III) avec des lancements de produits compatibles au cours des exercices 20-21 dans les catégories cibles – à la fois le leadership et d’autres segments.

Performance versus visibilité : la perception et les questions des investisseurs sont importantes. Même si Crompton a pris du retard sur de nombreux pairs en termes de croissance (5 ans), compte tenu des segments à maturité majoritaire, d’une faible exposition B2B et d’une faible TAM, la traduction (PAT, trésorerie) a été meilleure. À notre avis, la gestion professionnelle de l’entreprise a gagné la confiance des investisseurs en raison de la façon dont ils ont exploité le potentiel de la marque au cours des dernières années. Ce qui nous attend, c’est la voie à long terme que prendra la société pour allouer des capitaux à de nouveaux segments compatibles, ce qui serait à notre avis la plus grande opportunité de création de richesse pour les investisseurs.

Perspectives et valorisation : les performances de Crompton pour l’exercice 21 mettent en lumière la résilience de sa marque et ses capacités d’exécution, se traduisant par un rendement/une trésorerie et une traduction des résultats supérieurs. À notre avis, l’expansion de l’empreinte de distribution de la société – jusqu’aux niveaux II et III – est de bon augure pour des rendements/flux de trésorerie supplémentaires avec une structure de coûts robuste.

Conservez « acheter/donc » avec un prix cible de Rs 477 (évalué à 45x PE).

