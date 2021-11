La dette nette de DLF (ex-DCCDL) a baissé de 7,5 milliards de roupies en glissement trimestriel à 39,9 milliards de roupies en raison d’une forte collecte des clients de 14,0 milliards de roupies pour le trimestre contre un taux d’exécution habituel de 6 à 8 milliards de roupies.

Les réservations nettes de ventes résidentielles de DLF au T2FY22 de 15,1 milliards de roupies ont augmenté de 49% en glissement trimestriel et ont surpris positivement (estimation Isec de 9,8 milliards de roupies) grâce aux ventes record du projet de super-luxe Camellias de 10,4 milliards de roupies. Avec 7,7 msf de lancements résidentiels prévus au S2FY22E, nous nous attendons à ce que DLF enregistre plus de 50 milliards de roupies de réservations de ventes annuelles au cours de FY22E et au-delà. Nous nous attendons à ce que DCCDL enregistre un ebitda de location de Rs34,0 milliards en FY22E et Rs 40,5 milliards en FY23E. Nous maintenons notre note « ajouter » sur DLF avec un prix cible révisé basé sur le SoTP pour l’exercice 22 de Rs434/action (Rs355 auparavant) car nous supposons des réservations de ventes résidentielles plus élevées sur les exercices 22-24E et intégrons des ajustements d’évaluation de la banque foncière. Les principaux risques pesant sur notre notation sont la faiblesse persistante de la location de bureaux et le ralentissement de la demande résidentielle.

Les ventes résidentielles offrent des performances significatives : La société a enregistré des réservations nettes de ventes résidentielles de 15,1 milliards de roupies au deuxième trimestre de l’exercice 22 (estimation Isec de 9,8 milliards de roupies) contre 10,1 milliards de roupies au premier trimestre de l’exercice 22, alors que le projet de super-luxe Camellias à Gurugram a réalisé 10,4 milliards de roupies de réservations de ventes sur 34 unités (le projet avait réalisé 3,3 milliards de Rs de ventes au T1FY22 et Rs3,2 milliards de ventes au T4FY21). La société attribue cela au pipeline antérieur de demandes de renseignements se transformant en ventes réelles et à la récente hausse des prix de 5 000 Rs/psf dans le projet. La société ayant l’intention de lancer de nouveaux projets de 7,7 msf au cours de l’H2FY22E et la traction continue des ventes de camélias (attendez-vous à un taux d’exécution trimestriel d’au moins 5 milliards de roupies), nous nous attendons à ce que DLF maintienne désormais un taux d’exécution annuel de réservation de ventes de plus de 50 milliards de roupies par an. à partir de FY22E par rapport aux niveaux historiques de Rs20-25billion.

La dette nette de DLF diminue QoQ, position de liquidité confortable :

La dette nette de DLF (ex-DCCDL) a baissé de 7,5 milliards de roupies en glissement trimestriel à 39,9 milliards de roupies en raison d’une forte collecte des clients de 14,0 milliards de roupies pour le trimestre contre un taux d’exécution habituel de 6 à 8 milliards de roupies. La société vise une nouvelle réduction des niveaux d’endettement au cours des S2FY22-23E grâce à l’amélioration de l’excédent d’exploitation des activités de devco et à une réduction structurelle des frais généraux de trésorerie (en baisse de 41 % en glissement annuel au cours de l’EX21) et à une baisse des frais d’intérêt.

Les activités de location offrent des performances résilientes : DCCDL a réalisé une performance résiliente au T2FY22 avec des recouvrements de loyers de 100 % et un ebitda locatif de 8,3 milliards de roupies (augmentation de 7 % QoQ) en raison de la réduction des renonciations aux loyers des centres commerciaux et de l’occupation du portefeuille de bureaux restant stable QoQ à 86 %. Au T2FY22, DLF a atteint des augmentations de loyer contractuelles de 11% sur 2msf de superficie et s’attend à des augmentations de 14% sur 4msf de superficie pour le reste de FY22. La société reste confiante dans une forte reprise du crédit-bail à partir de FY23E et nous modélisons un ebitda de location DCCDL de Rs34,0 milliards au FY22E et Rs40,5 milliards au FY23E.

Évaluations : Nous maintenons notre note « ajouter » sur DLF avec un prix cible révisé basé sur le SoTP pour l’exercice 22 de Rs434/action (Rs355 auparavant) car nous supposons des réservations de ventes résidentielles plus élevées sur les exercices 22-24E et intégrons des ajustements d’évaluation de la banque foncière.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.