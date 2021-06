Coin des analystes — DLF : Maintenir le « maintenir », augmenter le TP à Rs 280

Avec de nouveaux lancements prévus à nouveau, nous devrons surveiller une génération de cash-flow positive. Cependant, l’élévation du directeur financier du groupe au poste de PDG nous donne plus de confiance sur l’orientation des flux de trésorerie.

La dynamique des ventes résidentielles est revenue et l’entreprise est plus optimiste pour l’avenir : DLF a atteint Rs 10 milliards de dynamique de ventes trimestrielles pendant deux trimestres consécutifs, ce qui la met sur la bonne voie pour atteindre son objectif de Rs 40 milliards pour l’exercice 22. L’entreprise a même indiqué qu’elle a maintenant commencé à accepter des augmentations de prix pour ses produits. Avec Rs 80 milliards d’inventaire à lancer et un autre Rs 60 milliards déjà lancé mais encore à vendre, Rs 40 milliards n’est pas un objectif ambitieux. Avec de nouveaux lancements prévus à nouveau, nous devrons surveiller une génération de cash-flow positive. Cependant, l’élévation du directeur financier du groupe au poste de PDG nous donne plus de confiance sur l’orientation des flux de trésorerie.

Le commerce est toujours faible mais nous prévoyons une reprise au cours de l’exercice 23 : comme d’autres espaces de bureaux commerciaux, l’entité de bureaux commerciaux de DLF, DCCDL, a également perdu un peu d’occupation et est maintenant (au quatrième trimestre de l’exercice 21) en dessous des niveaux de 87 % contre 90 % au troisième trimestre. DLF a c4msf de surface de bureaux en construction (sur sa base de 30,3msf) qui sera prêt au cours des 18 prochains mois. Nous nous attendons à ce que cela pèse sur le titre à moyen terme, car les nouveaux leasings nets seront probablement lents à moyen terme.

Vue d’investissement : Nous pensons que DLF continuera de dominer le marché résidentiel de la RCN compte tenu de sa marque, de la disponibilité d’une réserve foncière et de la solidité de son bilan. Cependant, la dynamique des ventes devra être portée par de nouveaux lancements, qui font aussi souvent grimper l’endettement. Nous pensons que les deux derniers trimestres ont relancé certains développeurs de petite et moyenne taille et ils cherchent maintenant à lancer de nouveaux projets. Cela peut potentiellement ralentir les gains de parts de marché pour les développeurs de grandes marques. Cependant, les valorisations anticipent une augmentation rapide de la part de marché et la performance du cours de l’action est souvent déterminée par le mouvement de la dette. Par conséquent, nous maintenons notre cote « hold ».

Maintenir « tenir » mais augmenter le prix cible à Rs 280 : nous ajustons nos estimations de bénéfices de 0,3 % à 3 % pour les exercices 22/23e pour tenir compte des changements dans les lancements. Nous présentons nos estimations FY24. Nous évaluons l’entreprise sur un modèle DCF de flux de trésorerie du projet. Nous supposons un WACC de 12%, basé sur un taux sans risque de 5%, incluant une prime d’inflation pays de 2,5%, une prime de risque actions de 5,5%, conformément aux prévisions de notre équipe de stratégie mondiale ; et un bêta de 1,6 (tous inchangés). Nous calculons notre juste valeur du 22 mars en appliquant une décote de 11% (inchangé) à 1 écart-type au-dessus de la décote moyenne (inchangée) à notre estimation de la valeur liquidative de Rs 347 (auparavant Rs 335). Nous l’escomptons de neuf mois (un an plus tôt) pour arriver à notre prix cible actuel de la juste valeur de Rs 280 (plus tôt Rs 270). Notre TP implique une baisse de 9,7%.

