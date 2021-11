Les taux de rebond et l’efficacité des collectes tendent vers les niveaux d’avant Covid-19 dans tous les segments.

Principales observations sur la performance des bénéfices du deuxième trimestre de l’exercice 22 : l’encours des prêts restructurés à Rs 18,2 milliards (10,2 % des prêts) était inférieur aux prévisions de la direction (cRs 21 milliards). En séquence, les GNPA sont restés stables à 4,8%. Les prêts en souffrance de 31 à 90 jours ont diminué à 6,5% contre 12,4% en glissement trimestriel. Des provisions supplémentaires sur les prêts restructurés ont maintenu le coût du crédit élevé. La croissance des dépenses d’exploitation a été élevée (coûts/revenus de 69 %) en raison des investissements dans la technologie et des dépenses plus élevées en marketing.

Commentaire de la direction : les taux de rebond et l’efficacité des collectes tendent vers les niveaux d’avant Covid-19 dans tous les segments. La direction a indiqué que le 3QFY22 devrait être un trimestre normalisé tant sur le plan opérationnel qu’en termes de performance de la qualité des actifs. La croissance des actifs sous gestion devrait dépasser 25 % en glissement annuel, les NIM devraient se situer entre 8 et 8,5 % à court terme et les coûts du crédit devraient évoluer à environ 2,5 % des prêts pour l’exercice 22. L’objectif de RoE à court terme reste d’environ 15 %. La stratégie de dépôt est motivée par un taux d’acquisition de clients plus élevé et la traction devrait se poursuivre. Les coûts d’exploitation devraient rester élevés en 2HFY22 compte tenu des dépenses plus élevées en technologie et en marketing.

Nous avons réduit nos estimations de BPA pour l’exercice 22-24 en raison d’estimations de coûts de crédit plus élevées : pour l’exercice 22, nous abaissons notre NIM et augmentons nos hypothèses de coûts d’exploitation. Cela se traduit par une baisse de 2,9% des bénéfices d’exploitation. Pour les FY23-24e, nous apportons des modifications mineures à nos estimations de résultat opérationnel (respectivement +1,8%/-0,2% FY23/24e). Cependant, pour tenir compte du stress du portefeuille restructuré (10,2% des crédits), nous avons augmenté nos estimations de coût de crédit pour les FY23-24e à une moyenne de 211 pb contre 186 pb auparavant. Cela se traduit par des baisses du BPA de 6,2 %/5,6 %/9,2 % pour les exercices 22/23/24e, respectivement.

Valorisation attractive ; maintenir Acheter : nous pensons que les catalyseurs boursiers potentiels sont : i) l’activité sous-jacente a de fortes perspectives de croissance et de rentabilité, même en tenant compte des coûts de crédit relativement élevés qu’implique son profil de client et ii) la décote de la société holding, actuellement de 26 %, devrait baisser à mesure que son plan de fusion avec la banque avance (la direction s’attend à ce que la fusion soit achevée d’ici le 3QFY23). Nous évaluons Equitas IN à 1,3x FY23e BV (inchangé) avec un TP de Rs 170 (inchangé). Maintenir « acheter ». Risques à la baisse : 1) croissance des prêts et marges inférieures aux attentes, 2) qualité des actifs inférieure aux attentes, 3) perte de personnel de direction clé.

