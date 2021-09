in

Valeur d’Exide Life Insurance débloquée, vendue pour 66,9 milliards d’euros : EXID a conclu un accord pour vendre sa participation de 100 % dans Exide Life Insurancen à HDFC Life Insurance pour une contrepartie de 66,9 milliards d’euros. Ladite contrepartie serait payée par a) 87 millions d’actions de HDFC Life au prix de `685/sh et b) le solde sous forme d’espèces de `7.26b. EXID avait investi ‘16.8b, avec sa participation initiale achetée en juillet’05.n Le prix de vente est beaucoup plus élevé que la valeur que nous avions attribuée à cette participation. Notre estimation de la juste valeur était de 35,4 b, à laquelle nous avions attribué une remise Holdco de 40 %, pour arriver à 24/sh en juste valeur pour notre SOTP. Cette offre débloque `60b ou `70/sh après impôt (basé sur notre estimation) pour EXID. Bien que cet accord libère la pleine valeur de ses activités d’assurance non essentielles, il n’y a aucune communication de la part de la direction sur la manière dont elle prévoit de déployer ces liquidités.

Notre point de vue : Cette vente de participation augmente considérablement le bilan d’EXID, avec plus de 60 milliards de participations dans HDFC Life maintenant disponibles à sa disposition. Avec EXID cherchant peut-être à investir dans la fabrication de cellules lithium-ion dans le cadre du programme PLI, cette monétisation de l’activité d’assurance n’aurait pas pu mieux tomber. L’activité principale est vulnérable aux perturbations technologiques causées par les nouvelles chimies, avec un risque immédiat pour l’activité des batteries 2W/3W. Le lithium représente en outre un risque pour l’activité Batteries industrielles (~26% du chiffre d’affaires). Nous préférons EXID dans le segment des batteries au plomb car il offre un risque-récompense supérieur compte tenu de son leadership sur le marché, de ses alliances technologiques et de son trésor de guerre considérable disponible pour l’incursion dans la nouvelle énergie. L’action se négocie à environ 18,4/14,7 fois le BPA FY22E/FY23E. Maintenir l’achat, avec un TP de 235 (14x EPS mars 23 + 56/sh pour la participation HDFC Life après 20% de remise Holdco).

