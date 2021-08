Le taux d’utilisation actuel des pipelines de GAIL est d’environ 53 %.

Forts bénéfices de la commercialisation du gaz et du segment GPL, mais la maintenance des produits pétroliers et les perturbations de la transmission liées à Covid ont limité un niveau potentiellement record

EBITDA en 1QFY22 : Malgré la deuxième vague de Covid et l’arrêt pour maintenance de l’usine pétrochimique, GAIL a déclaré un EBITDA de Rs 24 milliards (en baisse de 6% en glissement trimestriel, mais en hausse de 287% en glissement annuel). La commercialisation du GPL/HC et du gaz a contribué à environ 40% à l’EBITDA contre 25% au 4TFY21. Les prix spot du GNL restant plus élevés et la société s’approvisionnant en GNL auprès des prix liés au Brent et au Henry Hub, elle a pu vendre de manière rentable ses cargaisons de GNL. La société a bloqué ces taux pour les 1,5 prochaines années, ce qui devrait assurer la rentabilité même au cours de l’exercice 23. De même, les prix élevés du pétrole se sont traduits par des prix élevés du GPL avec du gaz comme matière première, gonflant sa marge EBITDA à 64% contre 38% au 1QFY21

Les volumes de pétrochimie et de transport seront les prochains moteurs de la croissance des bénéfices : L’usine pétrochimique a redémarré et les prix élevés du naphta alimentent la hausse des prix pétchem, ce qui soutient la rentabilité des craqueurs à base de gaz. De même, du côté du transport, l’augmentation du gaz RIL et une reprise progressive de l’économie augmenteront probablement la demande de gaz. GAIL transmet déjà 4,5 mmscmd de gaz RIL. La mise en service complète des usines d’engrais HUVR a la capacité d’augmenter le volume de transmission d’un autre c9%

Fixé pour une trajectoire de croissance à plus long terme : Le taux d’utilisation actuel des pipelines de GAIL est d’environ 53 %. À mesure que la demande augmente, l’utilisation plus élevée devrait se répercuter directement sur le résultat net. De plus, une partie importante de ses pipelines (environ 20 % des immobilisations brutes) est toujours en construction. Au fur et à mesure de la mise en service de ces pipelines (environ 7 500 km en construction en plus des 12 500 km de pipeline existants), la demande devrait augmenter et améliorer le ROE de l’entreprise. A moyen terme, la hausse des prix du brut devrait permettre au reste des segments d’activité de bénéficier d’une rentabilité supérieure

La valorisation au creux présente un rapport risque/rendement favorable : Nous augmentons nos résultats FY23e/24e de 4%/4%, tirés par une meilleure visibilité pour les activités de négoce pétrochimique et gazier. L’action se négocie à un multiple PE à terme sur un an de 9x, ce qui représente une remise de 25 % par rapport à sa moyenne sur 10 ans, malgré une visibilité nettement améliorée sur la demande et la mise en service de projets. Nous conservons la note « achat », car GAIL devrait être l’un des principaux bénéficiaires de la part croissante du gaz dans le mix énergétique. Nous augmentons le TP à Rs 200 contre Rs 195 en raison de nos estimations d’ebitda plus élevées.

