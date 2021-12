Les perspectives de volume à moyen terme restent donc intactes tandis que la baisse de l’exposition au comptant (en raison de la baisse des volumes) atténue les inquiétudes sur les marges à court terme. Maintenir Acheter.

À retenir : nos récentes vérifications du canal Morbi suggèrent des volumes à ~ 6,5-7/5,7 mmscmd en novembre/décembre (21 mars : 7,7-7,8). Les volumes ont été limités à une fourchette afin d’atténuer l’exposition aux prix élevés du GNL au comptant, mais la demande sous-jacente semble être robuste à ~ 8-8,5 mmscmd tandis que 75 % des nouvelles usines attendues sont déjà en ligne.

Les volumes de Morbi sont limités à une fourchette conformément à l’accord entre GUJGA et les clients de céramique à Morbi : GUJGA avait pris une forte hausse des prix le 1er février, portant la hausse des prix cumulée depuis août à 70%. Avec Spot LNG restant élevé à > 35 $ US/mmbtu, les volumes de Morbi ont été limités à ~ 6,5-7 mmscmd en novembre (~ 85% des niveaux de mars-21 de ~ 7,7-7,8 mmscmd).

Nos vérifications de canaux pour Morbi indiquent un nouveau ralentissement en décembre à ~ 5,7 mmscmd : notre conversation avec le président de la Morbi Ceramic Association indique que la consommation actuelle de gaz atteint ~ 75 % des pics de pré-seconde vague et a été compensée par une production plus faible et un passage partiel au propane.

Mais la demande sous-jacente reste forte selon les clients de la céramique ainsi que GUJGA mgmt : notre récente conversation avec GUJGA mgmt indique que la demande sous-jacente pourrait être forte à ~ 8 mmscmd tandis que le président de la Morbi Ceramic Association s’attend à ce que la demande soit idéalement ~ 8,5 mmscmd actuellement sans aucune contrainte.

En effet, ~ 75 % des 50 à 60 centrales qui devaient être mises en service ont déjà été mises en service. Dans un contexte d’augmentation des coûts des intrants, les producteurs de céramique du Morbi ont augmenté les prix de 25 à 30 % au total en trois tranches. Cependant, cela n’a entraîné aucune baisse d’intérêt pour les carreaux indiens, étant donné que les coûts ont également augmenté à l’échelle mondiale pour la plupart des exportateurs. La dernière randonnée a cependant reçu un certain recul des importateurs sur la base de nos vérifications de canal.

Volumes industriels en dehors de Morbi ~ 25% plus élevés qu’avant COVID : les volumes industriels en dehors de Morbi ont augmenté en avance sur les attentes à ~ 2,4-2,5 mmscmd (Pré-COVID ~ 2 mmscmd). Le catalyseur de vent arrière politique axé sur le NGT reste un déclencheur clé ici, qui n’a pas encore joué, créant une option à la hausse.

La croissance des volumes industriels et de GNC non-Morbi pourrait dépasser celle de Morbi : Mgmt s’attend à ce que la croissance des zones industrielles en dehors de Morbi dépasse Morbi et cela est également visible dans les tendances récentes. Alors que la contribution aux volumes globaux (~ 25 % des industriels) est inférieure à celle de Morbi, une croissance des volumes de > 10 % est visée dans ce segment avec des risques orientés à la hausse au milieu des options à la hausse. Les volumes de GNC étaient d’environ 2 mmsmcd au cours de l’exercice 2QFY22 (environ 35% de plus qu’avant COVID) et mgmt reste confiant quant au maintien d’une croissance des volumes à deux chiffres dans ce segment également.

Un fort pouvoir de fixation des prix a entraîné une amélioration des perspectives de marge : malgré la flambée actuelle des coûts du GNL Spot, les fortes hausses de prix prises par GUJGA ainsi qu’une certaine modération des volumes (impliquant une exposition Spot plus faible) nous maintiennent à l’aise sur les perspectives de marge. Une allocation insuffisante du gaz APM pourrait entraîner une modération dans les segments CNG/résidentiel. Mais l’EBITDA global pourrait encore rester sain compte tenu de la contribution plus faible de 20 % aux volumes de ces segments.

